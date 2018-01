Premier League: Liverpool, il dopo Coutinho è Riyad Mahrez?

Fonte: official Twitter Liverpool FC

La telenovela è finalmente finita ed il brasiliano Philippe Coutinho è ormai un nuovo giocatore del Barcellona, club nella testa e nel cuore del fantasista verdeoro da mesi e mesi. Una grossa perdita per il Liverpool, trattasi di un calciatore dall'infinito talento, in grado di vincere le partite spesso e volentieri da solo. Cifre astronomiche, 160 milioni di euro e contratto quinquennale con i catalani (l'1.5% di tale cifra verrà fatta recapitare nelle case dell'Inter). Ora per il Liverpool è tempo di scandagliare il mercato a caccia del suo sostituto. Si è tanto parlato di Thomas Lemar del Monaco - già trattato anche in estate - ma il club monegasco ha letteralmente alzato un muro invalicabile, rifiutando tutte le offerte degli inglesi.

Ecco che nelle ultime ore i Reds hanno virato su un altro fantasista in grande ascesa, che corrisponde al nome di Riyad Mahrez, trattato nei mesi scorsi anche dalla Roma del direttore sportivo Monchi. Per un fenomeno che se ne va, c'è un'altra stella che potrebbe arrivare. L'algerino, per caratteristiche tecniche, seppur diverse da Coutinho, si sposerebbe alla grande con il sistema di gioco di Jurgen Klopp, un 4-3-3 super offensivo, spregiudicato. L'obiettivo, ovviamente, è metabolizzare l'addio di Coutinho. Sarà dura, certo. Ma nulla in questo sport è impossibile, anche perchè il calcio è uno sport di squadra. 'Una rondine non fa primavera' e lo staff del Liverpool - dopo aver chiuso la cessione del mago Cou - si è buttato immediatamente sul mercato per tutelarsi, e cercare di metterne sotto contratto uno altrettanto forte. Leggero, rapido e con la testa e i piedi per diventare una vera stella. In più, un dannato fiuto per i gol, per i bei gol. Questo, in estrema sintesi, il Mahrez calciatore.

Ormai se ne parla da diverse ore. La prima in ordine di tempo è stata L'Equipe, secondo cui il Liverpool per rimpiazzare Coutinho aveva già in mente di puntare forte su Mahrez. Addirittura, il portale d'informazione 'beIN Sports' sostiene che il ragazzo possa effettuare le visite mediche nei prossimi giorni, per poi unirsi ad i suoi nuovi compagni in tempi, quindi, relativamente brevi. Il Leicester chiederebbe intorno ai 55 milioni di euro, per il giocatore pronto un contratto fino al 2022. Esborso economico che non sarebbe un gran problema per il Liverpool, le cui casse sono piene zeppe di denaro dopo essersi privata del suo giocatore più rappresentativo e quindi monetizzto. Le prossime ore saranno decisive.