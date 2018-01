Liverpool, assalto finale per Mahrez

www.premierleague.com

Philippe Coutinho è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. In Catalogna sono tutti contenti per quello che è il sostituto naturale di Neymar, ma a Liverpool senza dubbio non l’hanno presa bene: c’è chi ha addirittura bruciato la maglia del brasiliano, come fosse il peggiore dei traditori. C’è poi Jurgen Klopp, il manager dei Reds, che deve risolvere un altro problema, cioè il rimpiazzo in campo dell’ex giocatore dell’Inter. Il tedesco aveva trovato l’equilibrio perfetto con il quartetto delle meraviglie formato appunto da Coutinho, Manè, Firmino e Salah; ora però, senza uno dei Fab 4, i piani vengono stravolti e bisogna tuffarsi subito sul mercato alla ricerca di un nuovo calciatore, che possa avere delle caratteristiche simili al neo Culè. Dei 160 milioni incassati, 86 sono già stati investiti per acquistare Virgil Van Dijk, ma ora serve l’uomo d’attacco.

Il nome forte al momento è solo uno, quello di Riyad Mahrez. L’algerino del Leicester – vicinissimo alla Roma in estate dopo la cessione di Mohamed Salah proprio al Liverpool - è balzato in testa alla lista delle preferenze di Klopp ed a breve è previsto l’assalto: l’offerta si dovrebbe aggirare attorno ai 50 milioni di sterline, circa 55 milioni di euro, per portarlo ad Anfield Road. Secondo diverse testate giornalistiche inglesi e francesi, Mahrez avrebbe addirittura già svolto le visite mediche in gran segreto, con la firma sul contratto che dunque sarebbe ormai solo una formalità. Da Leicester ovviamente si affrettano a smentire, tanto che il manager delle Foxes, Claude Puel, ha dichiarato di vedere il giocatore felice, senza alcuna intenzione di partire.

L’alternativa per il Liverpool è rappresentata da Thomas Lemar, ala del Monaco già cercata in estate, mentre per quanto riguarda Naby Keita, già acquistato per la prossima stagione dal Lipsia, i Reds proveranno a fare un tentativo per portare il guineano in Inghilterra fin da questa sessione invernale.