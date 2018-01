Liverpool, Klopp pensa a Ceballos e Lemar | www.twitter.com (@DaniCeballos46)

Il Liverpool prova a scatenarsi sul mercato. Dopo aver ceduto Philippe Coutinho al Barcellona per 160 milioni di euro, i Reds si buttano alla ricerca di nuove pedine da inserire nello scacchiere di Jurgen Klopp per rinforzarsi in vista della seconda metà di stagione, nonostante la cessione eccellente. Il primo nome è certamente quello di Riyad Mahrez, del quale si parla già da diverso tempo: sembrava ormai imminente l’ufficializzazione del trasferimento, ma i tempi si stanno allungando per via delle resistenze del Leicester sull’algerino.

Ecco dunque che nasce la necessità di guardarsi intorno, soprattutto verso i campionati esteri. In Spagna, per esempio, c’è un giocatore che sta trovando poco spazio al Real Madrid, che si chiama Dani Ceballos: il centrocampista spagnolo, dopo un grandissimo europeo Under 21 la scorsa estate con la maglia della Rojita, ha convinto i Blancòs a versare oltre 16 milioni di euro al Betis per accaparrarsi le prestazioni del classe ‘96; una volta nella capitale però, le chance di scendere in campo sono state pochissime – 6 presenze in Liga, di cui solo 2 da titolare, ed una manciata di minuti nelle altre competizioni. Su Ceballos la concorrenza è certamente folta – su tutte proprio il Betis che lo riprenderebbe volentieri in rosa -, ma la capacità di Klopp di lavorare sui giovani talentuosi facendoli esplodere a livello internazionale potrebbe influire sulla scelta del giocatore, comunque affascinato dall’idea di poter giocare in un campionato di altissimo livello come la Premier League.

L’altro nome forte – e non è una novità – è quello di Thomas Lemar: dopo il duello estivo con l’Arsenal a suon di milioni, terminato con un nulla di fatto, Reds e Gunners potrebbero tornare all’attacco del Monaco; viste le resistenze del Leicester per Mahrez, Klopp si starebbe convincendo a cambiare i suoi piani, puntando tutto sull’ala francese, anche se il tecnico dei monegaschi Leonardo Jardim ha già fatto sapere che non ci saranno partenze importanti in questa sessione.