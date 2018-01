Il Manchester City non muore mai: altra vittoria in rimonta | www.twitter.com (@aguerosergiokun)

Ancora una volta sotto nel punteggio, ancora una volta una rimonta completata nel finale. Il Manchester City vince 2-1 contro il Bristol nell’andata delle semifinali di Coppa di Lega e si pone in una situazione di vantaggio rispetto agli avversari in vista del ritorno ad Ashton Gate il prossimo 23 gennaio. Nonostante l’avversario militi in Championship, gli uomini di Guardiola hanno avuto tutt’altro che vita facile: sono proprio gli ospiti infatti a passare in vantaggio nel finale di primo tempo grazie al rigore realizzato da Bobby Reid; poi, nella ripresa, i Citizens alzano i ritmi ed inevitabilmente i Robins vanno in difficoltà. Il pari arriva dopo circa dieci minuti con la rete di De Bruyne, poi, in pieno recupero, ci pensa Sergio Aguero ad anticipare l’uscita del portiere Fielding con la testa e firmare il 2-1 definitivo al 92’.

Vittoria numero 30 in questa stagione per il Manchester City – considerando anche le due arrivate ai rigori sempre in League Cup contro Wolverhampton e Leicester – su 33 match giocati, per quello che sembra più una passerella piuttosto che delle vere e proprie competizioni. C’è da dire però che gli Sky Blue, a dispetto dei numeri impressionanti, non sempre hanno stravinto, e la gara contro il Bristol è solo l’ultimo esempio. Infatti questa è stata la settima volta in questa stagione che gli uomini di Pep sono andati sotto nel punteggio: contro l’Everton, alla seconda di campionato, la rete di Rooney aveva portato avanti l’Everton all’Etihad e c’è stato bisogno del goal di Sterling all’82’ per evitare la sconfitta, nell’unico caso in cui la rimonta si è fermata a metà. Nelle altre 6 occasioni in cui gli avversari si sono portati in vantaggio, altrettante sono state le vittorie del City: in Premier League è successo contro Bournemouth – 2-1 con goal vittoria al 97’ -, Huddersfield – altro 2-1 con Sterling a segno nel finale – e West Ham – sempre 2-1, stavolta il match winner è David Silva , mentre in Champions League a subire il ritorno dei Citizens è stato il Napoli al San Paolo – prima il goal di Insigne, poi il ribaltamento fino al 2-4 finale; contro il Bristol è stata la seconda rimonta nello spazio di pochi giorni, visto che il precedente più fresco è avvenuto sabato scorso contro il Burnley in FA Cup, da 0-1 a 4-1.

Quello che impressiona è proprio il fatto che questa squadra non molla mai, fino all’ultimo: sono 18 le reti arrivate dall’80’ in poi fra tutte le competizioni - nella maggior parte dei casi decisive per la vittoria o per chiudere definitivamente i conti -, di cui 5 oltre il novantesimo. A supportare lo strapotere tecnico di questa squadra, Guardiola è riuscito a infondere nei giocatori quello spirito combattivo e quella voglia di vincere che non muore finché l’arbitro non fischia 3 volte.