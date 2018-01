Liverpool, Klopp vuole anticipare l'arrivo di Keita | www.twitter.com (@RBLeipzig_EN)

48 milioni di sterline per violare la clausola di risoluzione ed accaparrarsi il giocatore con 12 mesi d’anticipo, ma ora il prezzo potrebbe salire per averlo a disposizione fin da subito. Jurgen Klopp vuole portare Naby Keita a Liverpool già a gennaio ed è disposto a corrispondere un bonus al Lipsia per inserire il guineano nella rosa Red.

L’accordo, stipulato lo scorso agosto, prevedeva il versamento della clausola per intero oltre ad un possibile sovrapprezzo – stimato in altri 6 milioni di sterline – appunto in previsione di un trasferimento anticipato ad Anfield Road. Ora però i tedeschi rilanciano: altri 20 milioni di euro – forti del fatto che il Liverpool ne abbia appena incassati 160 dalla cessione di Coutinho al Barcellona – per un totale di quasi 80 milioni di euro. Questa richiesta – come spiega la Bild - deriva sia dal fatto che la squadra di Ralph Hasenhuttl ha bisogno di rispettare i parametri del Financial Fair Play e la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League priva il club di sicuri introiti, sia dal fatto che in Bundesliga la corsa alla qualificazione alla prossima edizione della competizione europea regina è serrata e l’accesso all’Europa League ovviamente non garantirebbe le stesse entrate alla società. Il Liverpool potrebbe quindi decidere di venire incontro alla domanda del Lipsia ed accordarsi a metà strada, cioè sui 13 milioni di sterline, e portarsi a casa un rinforzo importante per il centrocampo per la seconda metà di stagione – anche se Keita potrà scendere in campo solamente in Premier League ed in FA Cup.

Oltre a questo aspetto, Klopp sta lavorando sempre sul sostituto di Coutinho: Mahrez è stato bloccato dal Leicester, nonostante l’offerta da oltre 50 milioni, mentre su Lemar la resistenza del Monaco continua – da registrare però la posizione di Jardim che si sta ammorbidendo rispetto ad una eventuale cessione dell’ala francese.