Premier, Klopp prova a mettere il bastone tra le ruote a Guardiola: ad Anfield c'è Liverpool-City

Nonostante ci siano soltanto 3 posizioni di differenza tra Liverpool e City a favore di quest'ultima, c'è un vero e proprio abisso in termini di punti: Guardiola comanda la classifica con 18 lunghezze di vantaggio su Klopp che sta vivendo il suo miglior periodo da quando è approdato sulla panchina del Liverpool, dato che l'ultima sconfitta risale all'ottobre scorso contro il Tottenham. Un evento che, almeno in campionato, il City non ha ancora conosciuto, viste le 20 vittorie e i soli due pareggi, uno dei quali contro l'altra squadra di Liverpool, l'Everton. E se si va più a fondo nella storia si nota che il City non vince ad Anfield dal lontano Maggio 2003. Un dato che non può di certo far star tranquillo Guardiola che punta ad allungare ancora di più in classifica contro un Liverpool che, invece, vuole sfruttare il suo momento di ottima forma per fare lo sgambetto al City e agganciare al terzo posto il Chelsea di Conte, bloccato sullo 0-0 dal Leicester.

Se si guarda all'andata, City-Liverpool sarebbe in grado di bluffare sulla partita che andrà in scena ad Anfield. Al netto dell'espulsione di Mané, il Liverpool sprofondò per 5-0 all'Etihad, con la critica che mise nel mirino Klopp per un altro avvio di stagione a rilento. Beh, scordatevi una partita del genere. Il Liverpool ha trovato una quadratura, con il tridente offensivo composto da Salah-Mané-Firmino che ha messo in difficoltà qualsiasi difesa inglese, con l'egiziano capocannoniere dei Reds a quota 17 gol. La difesa è stata giustamente puntellata con l'innesto di Van Dijk, subito giustiziere nel Derby di coppa e leader della difesa che ha iniziato anche a subire meno gol. La perdita di Coutinho può influenzare il prosieguo della stagione del Liverpool, ma Klopp è pronto a reinserire giocatori del calibro di Lallana, Can e Chamberlain in un centrocampo che potrebbe vedere anche l'arrivo anticipato di Keita del Lipsia. Guardiola deve quindi fare attenzione, soprattutto alle ripartenze spesso devastanti del tridente davanti che verrà tenuto d'occhio dalla linea difensiva dei Citizens (che ha subito solo 13 gol), ma saranno fondamentali anche le marcature a uomo per gli inserimenti dei centrocampisti del Liverpool.

Per quanto riguarda il discorso formazioni, nel Liverpool non ci dovrebbero essere particolari novità: davanti a Mignolet è confermatissima la difesa composta da Matip-Van Dijk al centro e da Gomez-Robertson sulle fasce. Out Henderson a centrocampo, gli uomini che dovrebbero aver una maglia da titolare sono Can, Wijnaldum e Chamberlain, con quest'ultimo che giocherà nella posizione che fino alla scorsa settimana è stata di Coutinho, con Lallana e Milner pronti a subentrare a gara in corso. Davanti non si può più parlare di fab four, ma il tridente d'attacco è comunque di altissimo livello con Manè e Salah sulle fasce e Firmino al centro. Guardiola si schiera a specchio, con Walker e Delph sulla fasce e Stones e Otamendi in mezzo alla linea difensiva, con Kompany che non ha ancora recuperato del tutto dall'infortunio. In mezzo al campo a recuperar palloni c'è Fernandinho, mentre David Silva e De Bruyne avranno compiti più offensivi ma dovranno far attenzione a non sbilanciarsi troppo. A provare a far male alla difesa dei Reds c'è il tridente formato da Sterling, Aguero e Sané.