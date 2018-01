Premier League - Le Cherries accolgono l'Arsenal al  Vitality Stadium

L'Arsenal festeggia / Premier League Twitter

Arsene Wenger deve rialzarsi, almeno psicologicamente, dalla brutta sconfitta in FA Cup contro il Nottingham Forest. E' tornato dunque il campionato, e con esso una sfida completamente alla portata dell'Arsenal. L'avversario è il Bournemouth di Howe che deve risalire dal 17esimo posto in classifica, a 21 punti. Non è la prima sfida di questa stagione per le due squadre, l'ultimo match risale al nove settembre quando furono un doppio Welbeck e Lacazette a siglare il punteggio sul 3-0, a favore dei Gunners.

Le piccole Cherries invece vengono da un pareggio contro il Brighton e da una vittoria sull'Everton, ma Howe sa che il cammino è ancora lungo e l'attuale posizione in classifica non è di certo confortante. Il gap tecnico tra le due squadre è enorme ma l'Arsenal non deve sottovalutare gli avversari, capaci sia in questa stagione sia negli scorsi anni, di mettere in difficoltà le big. D'altra parte Wenger deve aggiustare la sua posizione in classifica, considerando che il sesto posto, a meno 5 da Liverpool e Tottenham, non è di certo l'obbiettivo sperato.

Foto Bournemouth Twitter

Sarà anche la sfida tra due difese non proprio rocciose. L'Arsenal ha subito più goal di tutte le prime 7 squadre, con 28 reti a sfavore. Il Bournemouth invece ha preso ben 34 goal. Segno di un calcio più indirizzato all'attacco? Magari questo pomeriggio sarà una gara ricca di goal ed emozioni ma Wenger deve mettere una pezza alla sua difesa, che deve sicuramente migliorare.

QUI BOURNEMOUTH - Howe ritrova alcuni volti noti. Stanislas e King, entrambi fuori per infortunio, si sono allenati prima del match casalingo di oggi. Il giovane tecnico inglese però non vuole rischiarli, e quest'oggi potrebbe schierare il duo Afobe - Wilson dal primo minuto. Sulle fasce sempre più confermati Ibe e Fraser, quest'ultimo protagonista indiscusso nell'oscurità in cui navigano le Cherries quest'anno. A centrocampo sono tutti disponibili ma sul 4-4-2 potrebbero partire da subito Arter e Surman. La recente indole da goleador di Steve Cook, difensore centrale, lo renderà il primo della lista per scendere in campo con Akè mentre Francis e Smith saranno in ballottaggio per la fascia destra. Ecco un probabile 11 iniziale che Howe potrebbe schierare viste le assenze di Federici, Mings e Defoe.

QUI ARSENAL - Reti bianche nell'ultimo match contro l'Arsenal nella Carabao Cup, ma nota dolente per Wenger. Il tecnico francese infatti perde di nuovo Wilshere per una distorsione, ma non è ancora stato escluso per il match odierno. Anche Ozil è in dubbio: il centrocampista tedesco ha saltato infatti il match di mercoledì sera e l'allenatore dell'Arsenal non vuole di certo rischiare uno come lui. Senza il recupero dell'ex Real Madrid, Iwobi e Welbeck saranno in ballottaggio per scendere in campo in coppia con Sanchez nel 3-4-2-1. Ritorna però Aaron Ramsey che quindi dovrebbe agire in coppia con Xhaka all'interno del centrocampo. Capitolo ali ormai delineato, viste le assenze di Kolasinac e Monreal, saranno Maitland - Niles e Bellerin a scendere in campo dal primo minuto. In difesa alcun ballottaggio, con Koscielny out saranno Holding, Chambers e Mustafi ad avere le chiavi della difesa Gunners. Ecco un probabile 11 iniziale che Wenger potrebbe schierare viste le assenze di Giroud, Cazorla, Koscielny, Monreal e Pérez Martínez.

La gara si giocherà oggi al Vitality Stadium di Bournemouth alle ore 14.30. Arbitrerà l'inglese Kevin Friend.