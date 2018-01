Monday night in Premier League: a Manchester lo United cerca conferme, lo Stoke cerca punti

Uno dei due gol di Choupo Moting all'andata (partita terminata sul 2-2). | stokecityfc.com

Si chiude soltanto oggi il programma della 23esima giornata di questa spettacolare Premier League. Non sarà infatti la prima sconfitta del City capolista a chiudere questo turno; a scendere in campo infatti manca ancora proprio l'altra squadra di Manchester, lo United, che fra le mura amiche di Old Trafford ospiterà lo Stoke City stasera a partire dalle ore 21:00 in un monday night che assegnerà tre punti pesantissimi per i rispettivi obiettivi delle due fazioni. I Potters arrivano infatti da tre sconfitte consecutive fra tutte le competizioni, l'ultima per mano del piccolo Coventry City in FA Cup, e hanno urgentemente bisogno di punti per staccarsi dal 18esimo posto dove ora, virtualmente, sostano.

Chiaramente migliore è invece la situazione dei Devils, che hanno interrotto già contro l'Everton, nella prima partita del loro nuovo anno, la serie di tre pareggi consecutivi con cui avevano chiuso il 2017; in Coppa, la truppa guidata da José Mourinho si è anche confermata archiviando senza troppi problemi il Derby County. Segnali di ripresa insomma che vanno colti il prima possibile: vincendo oggi, infatti, i rossi si porterebbero al secondo posto solitario, ancora lontanissimi dai propri concittadini in vetta, ma perlomeno staccando proprio quel Chelsea di Conte contro cui lo Special One di recente ha polemizzato così tanto. Inoltre, ci sarà pure un calendario non proprio semplice nelle prossime uscite (che saranno in casa del Burnley e poi contro il Tottenham) ed un distacco rispetto ai Blues potrebbe far molto comodo.

Le probabili formazioni

Mou è costretto a rinunciare ancora a Bailly, Carrick ed Ibrahimovic, oltre allo squalificato Young. Davanti a De Gea, nel 4-2-3-1, considerando anche le condizioni imperfette di Valencia, dovrebbe essere Lindelof a fare il terzino destro, con Jones, Rojo e Shaw al suo fianco. In mediana spazio a Pogba e Matic, sulla trequarti i favoriti sono Mata, Lingard e Martial. Torna dal 1' Lukaku in attacco. La risposta di Eddie Niedzwiecki, tecnico ad interim, dovrebbe essere schierata con un abbottonatissimo 4-5-1: Butland fra i pali, Edwards e Pieters terzini, Wimmer e Zouma centrali. Sulla linea mediana ci sono Shaqiri, Fletcher (ex di giornata), Cameron, Allen e Sobhi. Isolato Choupo-Moting nel ruolo di centravanti.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Lindelof, Jones, Rojo, Shaw; Pogba, Matic; Mata, Lingard, Martial; Lukaku. All. Mourinho

Stoke City (4-5-1): Butland; Edwards, Wimmer, Zouma, Pieters; Shaqiri, Fletcher, Cameron, Allen, Sobhi; Choupo-Moting. All. Niedzwiecki