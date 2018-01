Premier League - Daily Mirror: "Accordo Arsenal-Aubameyang"

Fonte foto: Twitter Aubameyang

Philippe Coutinho al Barcellona potrebbe non essere l'unico colpo ad effetto di questa sessione invernale di calciomercato. Secondo il Daily Mirror, infatti, l'Arsenal avrebbe raggiunto un accordo con Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese, a un passo dal trasferimento in cina qualche settimana fa, è ai ferri corti da mesi con il Borussia Dortmud. L'ultimo strappo tra l'attaccante e il club tedesco è avvenuto lo scorso weekend con l'esclusione dell'ex Saint Etienne nella sfida di Bundesliga contro il Wolfsburg, pareggiata 0-0 dal club giallo-nero.

Adesso, dopo tanti malumori e tante indiscrezioni, sembra essere giunta al termine l'avventura di Aubameyang al Borussia. Secondo fonti vicine all'Arsenal, i gunners sarebbero pronti ad offrire per il gabonese circa 35 milioni di euro più il cartellino di Olivier Giroud, per raggiungere la valutazione fatta dal Borussia Dortmund che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Il contatto ufficiale fra i due club sembra fissato per le prossime ore e in casa Arsenal c'è ottimismo perché l'accordo col giocatore è stato già trovato, grazie anche alla presenza in quel di Londra di Sven Mislantat, lo scout che portò a Dortmund Aubameyang cinque anni fa e che nei mesi scorsi è passato all'Arsenal, ironia della sorte.

Se il tutto dovesse andare a buon fine Aubameyang arriverebbe alla corte di Wenger per sostituire Alexis Sanchez con il cileno che è molto vicino al Manchester United anche se, nelle ultime ore, si è fatto avanti anche il Chelsea di Antonio Conte. Il ventinovenne attaccante, nei quattro anni e mezzo passati in quel di Dortmund, ha messo a segno 141 gol in 212 partite giocate.