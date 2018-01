FA Cup, Conte per chiudere la pratica Norwich - Chelsea FC Twitter

Replay di FA Cup per il Chelsea di Antonio Conte. A Carrow Road, modesto 0-0, in linea con il rendimento recente dei blues. Due pari in Premier - con l'Arsenal e nel turno in archivio da poco con il Leicester - zona Champions non più così sicura. Il Chelsea è terzo - ex aequo con il Liverpool - ma dietro rinviene il Tottenham e lo United di Mourinho e Pogba sembra poter allungare. La permanenza del tecnico italiano è in bilico, occorrono risposte di campo dopo il titolo dello scorso anno. Superare il Norwich a Stamford Bridge è fondamentale per evitare lo stato di crisi.

Conte non può disporre di Barkley, primo colpo del mercato invernale, e degli infortunati Cahill e Fabregas. Dopo il 3-5-2 proposto in Premier, possibile ritorno al 3-4-3, con Willian e Pedro come esterni d'attacco. Turnover ampio, fuori diversi titolarissimi. Al centro del reparto offensivo si muove Batshuayi. Riposo quindi per Hazard e Morata. Kanté, nel mirino del PSG, ma incedibile per Conte, cede lo scettro in mediana a Bakayoko e Drinkwater, con Zappacosta e Kenedy a presidiare le corsie laterali. Luiz, Rudiger e Ampadu a difesa di Caballero.

Il Norwich di Farke è tredicesimo nella seconda divisione inglese, ma ha poco o nulla da perdere. Due vittorie, l'ultima con il Bristol, per dare un altro tenore alla graduatoria, ora la FA Cup. Una speranza da cullare in uno stadio di grande impatto, contro una compagine di livello assoluto. Entusiasmo e corsa per scrivere una pagina di storia. Out Thompson, Naismith e Jarvis. 3-4-3, modulo identico, ma minor propensione all'offesa. Maddison è il terminale, ai suoi lati Vrancic e Murphy. Trybull e Tettey nel mezzo, Pinto e Lewis al largo. Gunn tra i pali, retroguardia composta da Hanley, Zimmermann e Klose.

Fischio d'inizio alle 20.45.