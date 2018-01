FA Cup - Leicester in scioltezza, Burke salva il West Ham | Twitter West Ham

E' in archivio la prima nottata di FA Cup dei replay della settimana. In campo c'erano due squadre di Premier League, West Ham e Leicester, entrambe contro due club di League One, rispettivamente lo Shrewsbury ed il Fleetwood. Se le Foxes hanno archiviato la pratica con relativa facilità, è stato più complicato per gli Hammers che si sono dovuti trascinare sino ai supplementari per conquistare il lasciapassare per il terzo turno.

All'Olympic Stadium di Londra, la squadra di Moyes era chiamata al riscatto dopo l'opaca prestazione offerta in casa dello Shrewsbury e sfociata nello 0-0 che li ha costretti al replay. Tuttavia, ieri sera il West Ham non ha giocato bene, creando sì alcune situazioni pericolose, ma centrando due sole volte la porta ospite in novanta minuti. Gli ospiti si sono difesi in maniera ordinata e non hanno sofferto l'impatto con lo stadio degli Hammers, ma alla fine sono dovuti capitolare. Nei tempi supplementari, Lanzini sfiora il gol vittoria venendo fermato sulla linea da un difensore dei gialloblu e allora a risolvere la questione ci pensa Reece Burke con una botta sotto la traversa da dentro l'area dopo il bell'assist di Noble. Passaggio del turno conquistato per gli Irons, ma certamente Moyes non può dirsi soddisfatto.

Passa il turno anche il Leicester che ospita al King Power Stadium il Fleetwood. Le Foxes corrono qualche rischio nel primo tempo, ma Iheanacho alla prima occasione sui propri piedi buca Neal dopo aver bruciato il marcatore diretto. Splendido l'assist di Slimani. Nel secondo tempo la squadra di Puel registra anche un piccolo record per il calcio inglese: sono i primi ad aver un gol convalidato dal Var. La doppietta di Iheanacho nasce infatti da una palla salvata in extremis prima che varcasse la linea di fondo da parte di Mahrez, che poi trova il compagno, bravo a staccarsi dalla linea in copertura, che insacca facilmente. Due a zero e Leicester ai sedicesimi.

Completano il quadro di serata le vittorie del Reading sullo Stevenage, 3-0 senza appello, dello Sheffield Wednesday sul Carlisle e l'impresa, in trasferta, del Cardiff che regola per 4-1 il Mansfield.