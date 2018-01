Premier League - Un Chelsea in emergenza fa visita al Brighton | Twitter Chelsea FC Portugal

Dopo la sudata di FA Cup contro il Norwich, con il passaggio del turno conquistato solo ai calci di rigore, il Chelsea ritorna con il focus sulla Premier League e sulla corsa alla Champions League. I Blues fanno visita al Brighton & Hove Albion, squadra impegnata nella lotta alla salvezza, ma non semplice da battere in casa dove ha raccolto solo due sconfitte in undici partite (contro Liverpool e Manchester City). Non sarà dunque semplice l'impegno dei ragazzi di Antonio Conte, che non si possono permettere di non ottenere i tre punti e li dovranno prendere nonostante l'emergenza in attacco.

I Blues, infatti, dovranno fare a meno di Alvaro Morata e Pedro, entrambi espulsi nel match di FA Cup contro il Norwich. I due spagnoli hanno contratto una squalifica a seguito di comportamenti scorretti: l'ex Barcellona per un intervento falloso a metà campo, mentre l'ex Real e Juventus a causa di un doppio giallo fulmineo a seguito di una simulazione e relative proteste un po' troppo animate. La punta di riferimento per il ventiquattresimo turno di Premier sarà dunque Eden Hazard, supportato dal brasiliano Willian. Alle loro spalle la solita linea a cinque dove non ci saranno Fabregas, problema al tendine del ginocchio, e Drinkwater. Nel mezzo della linea, dunque, figureranno Kante, Bakayoko ed un inedito David Luiz, con Barkley ancora non al cento percento. Sulle fasce confermati Moses e Marcos Alonso, mattatore dell'andata assieme a Morata. Continua anche l'assenza di Courtouis sempre alle prese con il problema alla caviglia e sostituito da Caballero.

Per quanto riguarda il Brighton, Hughton, non ha problemi di infortuni o squalifiche, ma dovrebbe comunque cambiare qualche uomo rispetto alla partita contro il West Bromwich. Solly March potrebbe guadagnare il posto da titolare a spese di Izquierdo, pessimo al The Hatworns. In attacco ballottaggio tra le due punte titolari, Murray e Gross, con Hemed ed il rientrante Baldock pronti a prendere il loro posto in squadra.

Brighton: Mat Ryan; Bruno, Dunk, Duffy, Suttner; Knockaert, Stephens, Proepper, Solly March; Gross; Murray.

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Luiz, Kante, Bakayoko, Alonso; Willian; Hazard.