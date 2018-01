Premier League - Guardiola ospita Benitez, mission impossible per il Newcastle all'Etihad | Twitter InstanFoot

A poco meno di un mese dal primo incontro in Premier League, Manchester City e Newcastle si trovano nuovamente di fronte. Trenta giorni fa i Citizens si imposero di misura grazie al gol di Sterling ed oggi il prospetto non cambia di certo sponda. La squadra di Guardiola è stabilmente in cima alla classifica del campionato, mentre quella di Rafa Benitez naviga nei bassifondi alla ricerca della salvezza dopo la promozione dello scorso anno.

Dopo la sconfitta patita ad Anfield contro il Liverpool in una partita spettacolare, la più bella di questo primo scorcio di 2018, il City vuole riprendere la corsa verso il quinto titolo di campione d'Inghilterra con sole tre assenze pesanti: Gabriel Jesus, arrivati tra i Citizens proprio un anno fa, Fabian Delph e Vincent Kompany. L'abbondanza in attacco fa sì che l'assenza non sia un problema e al suo posto ci sarà, come sempre, Aguero, ben supportato ai lati da Sané e Sterling, matchwinner al St James' Park nello scorso dicembre. Al posto dell'esterno di origini guyanesi ci sarà invece Danilo, che davanti a sé potrebbe ritrovare David Silva. Lo spagnolo potrebbe tornare titolare dal primo minuto ai danni di Gundogan, con al suo fianco gli intoccabili del centrocampo di Guardiola: Kevin de Bruyne e Fernandinho.

Gran ritorno anche tra le file del Newcastle. Benitez può riabbracciare Dwight Gayle dopo l'assenza contro lo Swansea. L'attaccante ventisettenne dovrebbe ritrovare il posto da titolare ai danni di Joselu, comunque ottimo nel match contro i gallesi, ed alle sue spalle ci sarà ancora Ayoze Perez, visti problemi di Mitrovic. Ballotaggio in mezzo al campo con Hayden, giocatore più difensivo rispetto agli altri, in vantaggio per un posto da titolare al posto di uno tra Jonjo Shelvey e Mo Diame. Invariata, invece, la linea difensiva.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Danilo; De Bruyne, Fernandinho, Silva; Sterling, Aguero, Sané.

Newcastle: Darlow; Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett; Ritchie, Shelvey, Hayden, Atsu; Ayoze Perez; Gayle.