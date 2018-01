Premier League - Il City non fa sconti: 3-1 contro un arcigno Newcastle

Ventunesima vittoria stagionale per il Manchester City, che dopo lo scivolone di Liverpool supera un Newcastle arcigno e pericoloso. Dopo un primo tempo controllato e concluso in vantaggio grazie ad Aguero, i citizens raddoppiano nella ripresa con il loro bomber, illudendosi di finire in trionfo la sfida. Un errore difensivo di Otamendi ed il successivo goal di Murphy destano però il Newcastle, che nella fase centrale di frazione mette in seria difficoltà Ederson. Rischiara il cielo di casa, sempre Aguero, che con la personale tripletta spinge il City a quota 65. Ventitre lunghezze, invece, per i ragazzi di Benitez.

Padroni di casa che scendono in campo con il consueto 4-3-3: davanti ad Ederson, difesa incerottata composta da Walker, Stones, Otamendi e Zinchenko, all'esordio dal 1' e costretto a ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Nella zona mediana del campo, Fernandinho, affiancato da De Bruyne e David Silva. Al centro del tridente, Sergio Aguero, con Sterling e Sané a sostegno. Modulo speculare per gli ospiti, che si affidano invece al tridente Murphy-Joselu-Atsu in avanti. Darlow in porta, protetto da Lascelles e Clark. Chiavi del gioco affidate a Diamé, sostenuto dalle mezz'ali Shelvey ed Hayden. Completano l'undici di Rafa Benitez, i terzini Manquillo e Dummett.

Sfida insolitamente in salita, per il Manchester City, che nei primi minuti di gara sembra soffrire un Newcastle ben messo in campo dal proprio allenatore. Al 2', infatti, i magpies si mettono in evidenza con un colpo di testa di Clark che, imbeccato da un cross di Dummett, non riesce a trovare lo specchio della porta. La defaiance iniziale scuote però i ragazzi di Guardiola, subito pronti ad alzare il proprio baricentro e a schiacciare il Newcastle nella propria metà campo. Al 6' buona manovra citizens: suggerimento di De Bruyne per Silva che, senza pensarci due volte, pesca l'accorrente Stones, il cui tentativo manca la porta. L'atteggiamento iper-offensivo dei padroni di casa porta il City a passare in vantaggio al 18', quando è Sterling a ribadire in rete un lucido passaggio di Silva propostogli dopo uno scambio tra spagnolo ed altri compagni. L'ex Liverpool è però in fuorigioco e l'arbitro annulla tutto.

Poco male, comunque, per il Manchester City, che nella seconda parte di prima frazione costruisce davvero una mole importante di occasioni: alla mezz'ora è sempre Sterling a concludere di mancino e a trovare la facile presa di Darlow, più bravo due minuti dopo al momento di opporsi ad un tiro ravvicinato di Silva, imbeccato da un preciso taglio di Zinchenko. Il tanto offendere viene massimamente premiato e finalmente, al minuto numero trentaquattro, i padroni di casa passano in vantaggio grazie al Kun Aguero che, da vero bomber, tocca leggermente il cross di De Bruyne battendo il portiere ospite. Il meritato 1-0 non spegne però la foga agonistica degli uomini di Guardiola, che prima dello scadere di frazione confezionano un'altra grandissima chance: dopo una serie di passaggi, infatti, è De Bruyne a ricevere e a spostarsi celermente il pallone dal destro al sinistro, tirando ma trovando la risposta di Darlow.

Seconda frazione in cui non cambia lo spartito tattico della gara, con il Manchester City pronto ad attaccare. Dopo un lungo pressing, al 57' buona occasione per i padroni di casa, quando è Sané ad inserirsi in area per un colpo di testa e a trovare la decisa respinta dell'attento Manquillo. Il terzino destro, dopo l'ottimo intervento, commette però un'ingenuità esattamente tre minuti di gioco, atterrando in area il velocissimo Sterling. Sul dischetto, non sbaglia Aguero, che di piatto batte Darlow. Il 2-0 non abbatte affatto il Newcastle, bravo ad accorciare al 67' grazie a Murphy, che approfittando di un'incertezza difensiva di Otamendi arriva a tu per tu con Ederson e lo batte senza troppi problemi. Il clamoroso goal subito scuote rabbiosamente il City, doppiamente pericoloso poco dopo: al 69' è Aguero a mandare di poco fuori il proprio tiro a giro, due minuti dopo ci pensa Darlow a deviare sul palo la conclusione di Sterling.

Credendoci, gli ospiti cercano con abnegazione la rete dell'inaspettato 2-2 e la sfiorano doppiamente al 72', quando un disperato Ederson sventa prima il tiro di Diamé e poi quello di Perez nel giro di pochissimi secondi. La voglia di punti dei magpies si infrange però, come un'onda sugli scogli frastagliati della costa inglese, al minuto numero ottantatre: dopo un'azione straripante di Sané è infatti Aguero a marcare la propria personale tripletta, ringraziando l'esterno per il suggerimento e battendo freddamente il povero Darlow. Sul terzo goal del City la sfida si avvia verso la prevista conclusione, con i citizens bravi a resistere e a conquistare tre punti importati in vista della vittoria finale. Migliore in campo per i padroni di casa, Aguero. Per gli ospiti in evidenza Darlow.