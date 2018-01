Chelsea, sempre più vicini Edin Dzeko ed Emerson Palmieri dalla Roma

Chelsea, sempre più vicini Edin Dzeko ed Emerson Palmieri - Foto As Roma Twitter

Due rette parallele, due binari che, stavolta, rischiano di incrociarsi al culmine del viaggio. Due trattative, entrambe tra Roma e Chelsea, apparentemente staccate tra loro, ma che rischiano di incontrarsi all'apice del tragitto che condurrà Emerson Palmieri ed Edin Dzeko dalla capitale italiana a quella londinese. Le strade del terzino brasiliano e del centravanti bosniaco sembrano sempre più segnate verso il club di Antonio Conte, che otterrebbe i rinforzi necessari per rinforzare la rosa a sua disposizione.

Se per il terzino le trattative sembrano decisamente in fase avanzata, quasi di chiusura, nelle ultime ore si è arrivati anche ad un accordo tra l'agente di Edin Dzeko e la società dei blues per quel che riguarda l'ingaggio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'ex attaccante del Manchester City starebbe per tornare in Premier League, con i contatti tra le due società che si fanno sempre più fitti per trovare un accordo per quel che riguarda la base economica del trasferimento.

Nel complesso, la cifra che la società giallorossa dovrebbe incassare si aggira attorno ai 50 milioni di euro, che con i bonus potrebbe lievitare ad una decina di milioni in più. Se la cessione di Emerson - soprattutto all'indomani dell'infortunio al ginocchio - sembra essere digerita più o meno di buon grado, è quella del centravanti bosniaco a far storcere non poco il naso al pubblico capitolino, al quale non può bastare la giustificazione del ripianamento dei debiti per mandar giù la partenza del centravanti titolare della squadra di Di Francesco, la quale rischia di indebolirsi e non poco al cospetto delle dirette concorrenti per un posto in Champions League.

Le due dirigenze sono comunque al lavoro per limare gli ultimi dettagli per quel che riguarda l'aspetto economico della trattativa per Dzeko. La Roma è apparsa molto intenzionata a vendere il suo asso d'attacco nonostante i dubbi e le titubanze di quest'ultimo, il quale nelle ultime ore sembrerebbe essersi convinto sulla destinazione londinese, nonostante il testa a testa con Morata per giocarsi una maglia da titolare e l'impossibilità di partecipare alla fase finale della Champions League. Tuttavia l'affare appare in dirittura d'arrivo, ma qualche colpo di scena è sempre lecito attenderselo.