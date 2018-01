Premier League - Liverpool, che disastro! Klopp esce sconfitto dal match contro lo Swansea (1-0)

Vince lo Swansea dopo una partita parecchio sofferta. Perde invece il Liverpool contro la squadra detentrice del peggior attacco della Premier League.

LE SCELTE - Le Swans optano per un 3-5-2, con Ayew accompagnato da Dyer in attacco. Nel compatto centrocampo ci sarà Ki, con Fer e Clucas. Il Liverpool invece schiera un solito 4-3-3 con Emre Can titolare dietro al trio delle meraviglie Manè, Firmino e Salah.

PRIMO TEMPO - Primi 10 minuti di partita con le due squadre che si studiano, provando a stuzzicarsi l'un l'altra. Il Liverpool prova ad infastidire lo Swansea con Firmino che però stoppa male in area permettendo a Fabianski di impadronirsi del pallone. Le Swans invece si fanno vedere con Ayew che ci prova, ottenendo solo un calcio d'angolo. I Reds però non vogliono lasciare troppi spazi agli avversari ed è prima Van Dijk a mettere paura ai tifosi bianconeri con un colpo di testa fuori di poco e poi uno scatenato Chamberlain che scarica una bordata da fuori area, centrale, parata da Fabianski. Nonostante ciò il goal arriva sulla sponda Swansea con Mawson. Il difensore riesce infatti a calciare in una mischia dopo un calcio d'angolo, definendo temporaneamente il punteggio sull'1-0.

SECONDO TEMPO - La seconda metà di gara rimane, inizialmente, priva di grandi emozioni. Le due squadre concedono poco ed è solo Salah a mettere paura allo Swansea nei primi minuti, con una bella punizione ben parata da Fabianski. L'ex estremo difensore dell'Arsenal è sempre vigile e lo è anche quando allontana di pugno su una palla alta che sarebbe finita sulla testa dell'attaccante egiziano ex Roma. I Reds non riescono però a far male in modo significativo alla difesa avversaria, ci prova addirittura Igns che trova però uno strepitoso Fabianski sempre più protagonista di questo match. Klopp diventa una furia in panchina: nonostante le continue occasioni il Liverpool non riesce a trovare incredibilmente il goal e l'area di rigore delle Swans è diventata ormai luogo d'assedio. La beffa finale è il palo di Roberto Firmino che colpisce di testa trovando davanti a se solamente la sfortuna.

La squadra di Carvalhal riesce a scamparla portandosi con questa vittoria a pari punti con il WBA. La situazione in classifica rimane però disastrosa, l'ultimo posto non è di certo confortante. Per quanto riguarda il Liverpool questa sconfitta non ha giovato ai piani di Klopp che poteva sicuramente trarre vantaggio - almeno in ottica Champions - dal pareggio di ieri del Tottenham.