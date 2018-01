Manchester City - Rinnova De Bruyne, Fred ad un passo

Fonte foto: Twitter Manchester City

Nella giornata di ieri Manchester United e Arsenal, attraverso i loro canali ufficiali, hanno presentato i loro nuovi acquisti: Sanchez per la squadra di Mourinho e Mkhitaryan per la compagine di Wenger. Un annuncio importante, però, è stato fatto anche dal Manchester City che ha reso ufficiale il rinnovo del contratto di Kevin De Bruyne. Il belga arrivato nel 2015 dal Wolfsburg per 74 milioni di euro, ha rinnovato fino al 2023 il contratto che lo lega alla squadra di Guardiola.

Il classe 91' sta disputando una stagione superlativa visto che, fino ad ora, ha messo a segno 6 reti e 10 assist in Premier League mentre in Champions sono arrivati 3 assist e 1 gol per l'ex centrocampista del Chelsea, perno imprescindibile per Guardiola. Prolungamento de contratto e adeguamento dell'ingaggio visto che il belga guadagnerà intorno ai 15 milioni di euro l'anno.

Tempo di rinnovi ma non solo per il Manchester City visto che il club inglese sta spingendo per avere dallo Shakhtar Donetsk il brasiliano Fred già da questa sessione di mercato. Secondo i media inglesi, infatti, l'affare è in dirittura d'arriva per un cifra vicina ai 40 milioni: il calciatore ha già dato il suo consenso al trasferimento e, a questo punto, manca solo l'accordo tra i due club. La sensazione è che l'affare si possa chiudere nei prossimi giorni. In questa stagione il classe 93' messo a segno 2 reti e dispensato 4 assist in 24 partite giocate tra campionato e Champions League.