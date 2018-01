Tottenham - Accordo con il Paris Saint Germain per Lucas Moura (Fonte foto: Twitter Lucas Moura)

Non è ancora ufficiale ma Lucas Moura potrebbe essere il colpo del Tottenham in questo mercato invernale. Secondo i quotidiani inglesi la squadra di Pochettino e il Paris Saint Germain avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento a Londra dell'ex giocatore del Sao Paolo. Queste sarebbero le cifre dell'affare: 25 milioni di euro per il cartellino e contratto quadriennale al giocatore arrivato a Parigi nel gennaio del 2012. Come detto poc'anzi non c'è nulla di ufficiale ma l'annuncio potrebbe arrivare da un momento all'altro visto che Lucas era stato avvistato già ieri a Londra in visita al campo d'allenamento del Tottenham.

In cinque anni e mezzo al Paris il brasiliano ha disputato 225 partite mettendo a segno 45 gol. La scorsa è stata la sua stagione migliore con 18 reti mentre quest'anno, complici i nuovi arrivi e gli infortuni di troppo, Lucas ha giocato soltanto 3 partite mettendo a segno una sola rete. Troppo poco per un giocatore desideroso di giocarsi tutte le sue carte per il Mondiale che si giocherà tra quattro mesi e mezzo. L'arrivo del brasiliano può dare altra classe e imprevedibilità al reparto offensivo del Tottenham, l'ex Sao Paolo potrebbe essere schierato anche nel doppio confronto di Champions League contro la Juventus.

Si era parlato anche del Napoli ma il club partenopeo, causa le priorità societarie e tattiche, ha scartato da subito l'opzione: il futuro dell'attaccante sarà invece in Inghilterra dove Mauricio Pochettino lo attende a braccia aperte per la Champions League e per lottare nei quarti alti della Premier League.