FA Cup in campo oggi pomeriggio: eliminate West Ham e Watford

Stefano Okaka in azione durante Southampton-Watford. | Watford FC, Twitter.

Si ferma la Premier, per un solo weekend. Il campionato più seguito del mondo si fa da parte per rispettare la sacralità dell'FA Cup, la più prestigiosa fra le competizioni esterne al torneo sopracitato in Oltremanica, che trova spazio in questo ultimo sabato pomeriggio di gennaio. In campo diverse big del calcio britannico, ma non solo, per i sedicesimi di finale; due in campo contemporaneamente, però, le abbiamo viste solo al St. Mary's Stadium.

Si tratta di due grandi realtà della massima competizione per club calcistici inglesi, ma anche due grandi realtà reduci da delle crisi: ci riferiamo a Southampton e Watford, oggi scese in campo proprio una contro l'altra, ed a spuntarla sono stati gli uomini di Mauricio Pellegrino. Decisivo nell'economia della gara il gol di Jack Stephens dopo soli quattro minuti, in seguito ad una prima respinta non brillantissima di Karnezis. È un dominio dei Saints, che controllano la gara fin nella ripresa senza problemi e sfiorando più volte il raddoppio; in particolare Hojbjerg sfiorerà la traversa con una bella conclusione da fuori, inutile però di fatto. Buona resistenza dei calciatori locali anche nel finale sugli assalti disperati avversari, il risultato finale è in loro favore, sfortunato debutto per il tecnico Javi Gracia.

Tornando ad un discorso più generico, di squadre della Premier League ne abbiamo viste diverse in azione: dal vincente Leicester, unica compagine sul rettangolo verde alle ore 13:30, che ha liquidato la pratica Peterborough con le doppiette di Iheanacho e Diabaté ed il gol dell'1-5, nel finale, firmato Ndidi; passando anche per il Brighton vincente solo al 91esimo, lo Swansea e l'Huddersfield costretti al replay, chiudendo con il West Ham, clamorosamente eliminato dal Wigan Athletic per 2-0 nel giorno del debutto di Joao Mario, rovinato dall'espulsione di Masuaku nel secondo tempo. Andiamo a snocciolare con più precisione, dunque, quali sono stati i risultati (in grassetto le squadre che hanno passato il turno).

13:30

Peterborough 1-5 Leicester (9', 87' Diabaté, 12', 29' Iheanacho, 58' Hughes, 90' + 2' Ndidi).

16:00

Huddersfield 1-1 Birmingham (21' Mounié, 54' Jutkiewicz);

Hull City 2-1 Nottingham Forest (18' Bowen, 40' Dicko, 88' Vellios);

Middlesbrough 0-1 Brighton (90' + 1' Murray);

Millwall 2-2 Rochdale (17' Wallace rig., 32' Henderson, 53' Done, 90' Thompson);

Milton Keynes 0-1 Coventry (64' Biamou);

Notts County 1-1 Swansea (45' Narsingh. 62' Stead);

Sheffield United 1-0 Preston (80' Sharp rig.);

Southampton 1-0 Watford (4' Stephens);

Wigan 2-0 West Ham (7', 62' rig. Grigg).