Liverpool, tentazione Keita Balde

Fonte: AS Monaco profilo Twitter

Dopo l'addio di Philippe Coutinho, partito ed atterrato in Catalogna, a Barcellona, il Liverpool non ha ancora acquistato il suo sostituito. Viste le difficoltà per arrivate a Thomas Lemar, secondo le indiscrezioni del Daily Star Jurgen Klopp starebbe pensando a Keita Balde per rinforzare l'attacco della sua squadra. L'ex Lazio recentemente è stato accostato anche al Napoli - in passato anche alla Juventus - solo voci che però non hanno portato a nulla poichè i campani hanno poi virato, con successo, su Amin Younes, i bianconeri invece su Douglas Costa e Federico Bernardeschi.

La partenza del 'mago Cou' ha lasciato un vuoto nell'attacco dei Reds, che la dirigenza americana ha l'obbligo di colmare con un elemento di assoluta qualità, trattasi il verdeoro, ora punteros del Barca, al momento uno dei calciatori più forti del continente. Proprio per questo, il nome di Keita Balde è rimbalzato, nelle scorse ore, negli ambienti vicini al Liverpool, che sarebbe pronto ad investire una caterva di milioni per puntellare la prima linea.

Acquistato pochi mesi fa dal Monaco, il nativo di Arbucies, classe 1995, non si è ambientato alla perfezione in Francia, ed in Ligue 1 il suo impatto non è stato formidabile, come la dirigenza della squadra del Principato si attendeva (5 gol in 15 apparizioni finora con la maglia de 'Les Rouges et Blancs'. Chiaro, non si tratta di un flop, ma l'ex attaccante della Lazio ha compiuto un passo indietro a livello di prestazioni rispetto a quando era in Italia. Il Liverpool potrebbe battere proprio su questo, e tentare quindi di risollevare il morale di Keita. La Premier League, si sa, è un torneo nel quale gli attaccanti godono da sempre di ampi spazi - vedere l'impatto di Salah in Inghilterra proprio con la maglia dei Reds - di conseguenza sarebbe il campionato ideale per le caratteristiche tecniche del veloce, sguizzante centravanti senegalese.

Piace a Klopp, condottiero del Liverpool. E' quindi probabile che l'allenatore teutonico farà il suo nome, con insistenza conoscendo la sua personalità, ai vertici della società inglese. Sostituire uno come Coutinho non sarà per nulla semplice, ad oggi i corteggiamenti del lato rosso della Mersey sono tutti per Keita.