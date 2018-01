Premier League: il Liverpool in circa di riscatto in casa dell'Huddersfield

Source photo: profilo Twitter Liverpool

Martedì di Premier League, per il Liverpool di Jurgen Klopp, che nella giornata di domani si ritroverà ad affrontare una delicata trasferta in casa dell'Huddersfield, squadra reduce da tre sconfitte consecutive ma tutt'altro da sottovalutare nonostante il negativo trend fuori casa. Per contro, i ragazzi del mago vorranno sicuramente scuotersi dopo l'inaspettato stop contro lo Swansea, un 1-0 che ha allontanato i reds dal terzo posto. Si prevede dunque una sfida intensa e ricca di emozioni, con Salah e compagni pronti a fare il colpaccio.

Spulciando tra le statistiche, Huddersfield e Liverpool si sono incontrati solo tre volte, tutte e tre favorevoli ai reds. Il primo incrocio diretto avvenne nel 1999, quando il Liverpool sconfisse l'Huddersfield nei trentaduesimi di finale di FA Cup, perdendo poi contro il Blackburn nel turno successivo. Nell'estate del 2016, durante un'amichevole, furono Grujc e Moreno a mettere KO i ragazzi di Wagner. L'ultima sfida si è registrata invece nel girone di andata di questa stagione, quando Sturridge, Firmino e Wjnaldum regalarono tre punti a Klopp, vanificando il rigore fallito da Salah nel primo tempo.

Secondo le ultime di formazione, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1, modulo in cui la prima punta Depoitre dovrebbe essere sostenuta dal terzetto di trequartisti formato da Van La Parra, Pritchard ed Ince. Davanti al portiere Lossl, difesa a quattro composta da Smith, Schindler, Zanka e Malone. In mediana, infine, Mooy ed Hogg. Un offensivo 4-3-3, invece, per il Liverpool, con Salah e Mane' ai lati di Firmino. Karius in porta, protetto dai centrali Matip e Van Dijk. Chiavi del gioco affidate ad Emre Can, con Henderson e Oxlade-Chamberlain ai lati. Gomez e Robertson, infine, i terzini.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI DI HUDDERSFIELD-LIVERPOOL

Huddersield (4-2-3-1): Lossl; Smith, Schindler, Zanka, Malone; Mooy, Hogg; Van La Parra, Pritchard, Ince; Depoitre.

Liverpool (4-3-3): Karius. Gomez, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Can, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mane'.