Premier League - L'Arsenal fa visita allo Swansea

Dopo un week-end dedicato alla FA Cup, torna la Premier. Giornata n.25, tre le partite in programma in questo martedì. L'Arsenal gioca in trasferta al Liberty Stadium, sul campo dello Swansea, ultimo in classifica e chiamato alla risalita. Periodo positivo per Wenger, reduce dall'affermazione nel doppio confronto con il Chelsea in Carabao Cup - finale con il City - e dalle quattro reti rifilate al Palace nell'ultimo turno di campionato. L'obiettivo è chiaro, avvicinare la zona Champions, al momento distante cinque punti.

Il mercato - dalle parti di Londra - è in fermento. Via Sanchez - approdo allo United - dentro Mkhitaryan. Aubameyang, secondo la stampa, è a un passo, Giroud è pronto ad abbracciare il Chelsea e Conte. Scosse di assestamento per dare un senso alla stagione. Per la gara di questa sera, fischio d'inizio alle 20.45, pochi problemi per il tecnico francese, orientato a proporre un 4-3-3 di qualità, con il citato Mkhitaryan e Ozil ad ispirare Lacazette. Gli esterni sono Bellerin e Maitland-Niles, nella zona nevralgica Wilshere e Xhaka. Cech difende i pali, dietro linea a tre diretta da Mustafi. Koscielny e Monreal rifiniscono l'undici.

Come detto, Swansea nei bassifondi della Premier. La W con il Liverpool rilancia però le ambizioni del gruppo, la quartultima posizione, determinante per mantenere la categoria, è a 3 punti. Qualche giorno fa, 1-1 con il Notts County in FA Cup, replay quindi per conquistare l'accesso al turno successivo. Carvalhal non può distogliere lo sguardo dalla Premier, intende sfruttare il catino di casa per firmare la seconda vittoria di prestigio. Manca Renato Sanchez, per il resto rosa a disposizione. Modulo per certi versi speculare, un 3-4-3 con due esterni di passo e tecnica. Ayew e Dyer ispirano Abraham. Carroll e Fer si spartiscono i compiti a centrocampo, Olsson e Laughton presidiano l'esterno. Fernandez oscura la porta di Fabianski, gode della collaborazione di Hoorn e Mawson.