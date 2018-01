Chelsea, niente Dzeko: c'è Giroud | www.premierleague.com

Aubameyang all’Arsenal, Batshuayi al Borussia Dortmund, Giroud al Chelsea. Questa dovrebbe essere la triangolazione di attaccanti che vede coinvolti Gunners, BVB e Blues. Sfumata definitivamente la trattativa che avrebbe portato Edin Dzeko a Stamford Bridge, Antonio Conte ha virato in maniera decisa sul francese ex Montpellier, in uscita dall’Arsenal visto l’imminente arrivo di Aubameyang che gli chiuderà ogni spazio: l’offerta per concludere positivamente l’operazione si aggira attorno ai 15 milioni di sterline, a cui si sommano eventuali bonus.

Giroud avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento, ma prima di ufficializzare il quadro c’è bisogno dell’assenso di tutte le parti in causa. Il Borussia ha accettato la proposta dell’Arsenal per Aubameyang sulla base di 55 milioni di sterline – per il giocatore pronti 10 milioni all’anno fino al 2021 – ed è disponibile ad acquisire Batshuayi – reduce dalla doppietta in FA Cup contro il Newcastle - in prestito fino a giugno con un diritto di riscatto: mancano meno di 48 ore alla chiusura del mercato di gennaio ed è necessario trovare gli accordi.

Niente Germania comunque per Giroud – alcune voci lo davano coinvolto nell’operazione Aubameyang -, che resta a Londra dove è giunto nell’estate del 2012 in cambio di 10 milioni di sterline dopo aver conquistato lo storico titolo di Campione di Francia con il Montpellier, laureandosi anche capocannoniere del torneo: con la maglia dell’Arsenal ha giocato finora 252 partite fra tutte le competizioni, segnando 105 goal e vincendo 3 FA Cup e 3 Community Shield. Giroud ha segnato soltanto una rete al Chelsea, peraltro inutile nella sconfitta per 3-1 a Stamford Bridge nella scorsa stagione, ma contro i Blues ha conquistato 3 dei 6 trofei vinti con i Gunners: 2 volte il Community Shield – nel 2015 e nel 2017, segnando il rigore decisivo proprio in quest’ultima occasione – ed una volta la FA Cup, sempre nel 2017, fornendo l’assist per il goal vittoria di Ramsey.