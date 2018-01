Premier League: Deulofeu si accasa al Watford, colpo-Sturridge per il WBA

Source photo: profilo Twitter ufficiale WBA

Grandi colpi in Premier League, con molte formazioni pronte ad assicurarsi calciatori di spessore per rinforzare il proprio bacino tecnico. Nelle ultime ore, il colpo che sicuramente ha fatto più clamore è quello di Daniel Sturridge al West Bromwich Albion. Attaccante di proprietà del Liverpool, il classe '89 arriva ai Baggies con la formula del prestito fino a fine stagione. Una chance da non sprecare, per Sturridge, che proverà a conquistare a suon di goal una maglia per i prossimi Mondiali di Russia 2018. L'ingaggio dell'ex Liverpool da parte di un club impegnato nella lotta per non retrocedere è solo l'ennesima conferma del peso specifico del campionato inglese, economicamente superiore al nostro. Su Sturridge, infatti, era forte anche l'interesse di Roma ed Inter, club che avrebbero dato al calciatore maggiori soddisfazioni personali rispetto a quelle che potrà dargli il West Brom.

Discorso analogo vale per un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio, Gerard Deulofeu, ingaggiato nelle scorse ore dal Watford. Ex Barcellona e Milan, fortemente voluto dal Napoli di Maurizio Sarri, l'esterno offensivo si accaserà agli hornets fino a fine stagione, cercando anche lui una maglia per i Mondiali di Russia 2018. Utilizzabile sia a destra che a sinistra, il classe '94 coniuga una grande abilità nel dribbling con una discreta pericolosità sotto porta, come confermano le quattro reti messe a segno in diciotto presenze con la maglia del Milan. In Premier League lo spagnolo cercherà di far rivedere le buone cose viste con la maglia dell'Everton, aiutando il Watford a raggiungere celermente la salvezza.

Ufficiale, inoltre, anche la cessione di Charly Musonda al Celtic. Esterno offensivo di proprietà del Chelsea, con cui non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, il belga classe '96 cercherà di migliorare in Scozia, approdando in un club ambizioso e vincente. Ecco, in inglese, l'annuncio dei blues in merito alla cessione in prestito del ragazzo: "Charly Musonda Jr has today joined Celtic on loan until the end of the 2018/19 season. The attacking midfielder, a product of our Academy, has made seven appearances as part of the first-team squad this term, scoring on his full debut against Nottingham Forest in the Carabao Cup. In his most recent game, the 21-year-old provided an excellent assist for Victor Moses’ goal in the 4-0 win at Brighton. That followed an eye-catching display in the Checkatrade Trophy, where Musonda netted a last-minute free-kick to beat Portsmouth, earning him a nomination for the competition’s Player of the Round".