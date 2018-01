Premier League, big match a Wembley fra Tottenham e Manchester United

Il goal decisivo di Martial nella gara d'andata a Old Trafford | www.premierleague.com

Da una parte c’è chi vuole continuare a restare in scia della capoclassifica, nella speranza di un suo qualche passo falso, dall’altra c’è chi ha bisogno di rilanciarsi dopo aver zoppicato. Tottenham-Manchester United vale molto per entrambe le squadre: Mauricio Pochettino ha vinto solamente una delle ultime 3 partite di Premier League ed è reduce dal clamoroso pareggio in casa del Newport County – club di League Two - nel quarto turno di FA Cup, mentre Josè Mourinho ha fatto en plein nelle gare giocate nel 2018 fra campionato e coppa nazionale – 5 su 5.

I Red Devils presenteranno sul palcoscenico di Wembley il nuovo arrivato Alexis Sanchez, al debutto in Premier dopo l’esordio contro lo Yeovil Town bagnato con un assist ad Ander Herrera, alla caccia di un record: se il Niño Maravilla andasse a segno, diventerebbe il terzo giocatore a fare goal al Totttenham con due maglie diverse nella stessa stagione dopo Eric Cantona nel 92-93 – con Leeds e United – e Benito Carbone nel 99-00 – con Sheffield Wednesday ed Aston Villa. Negli Spurs invece c’è l’uomo copertina Harry Kane alla ricerca di un primato: il bomber inglese è a quota 99 goal in Premier League, ad un solo centro dal raggiungere gli altri 26 giocatori capaci di tale impresa. Nessuno di questi però ha segnato il 100esimo al Manchester United e l’attaccante classe ‘93 sarebbe dunque il primo; inoltre, diventerebbe il secondo calciatore più veloce a tagliare il traguardo della tripla cifra, dietro al solo Alan Shearer.

Il goal contro il Southampton è stato il 99esimo per Kane | www.premierleague.com

Questa partita per il Tottenham rappresenta una sorta di tabù: contro i Red Devils infatti gli Spurs hanno la più bassa percentuale di vittorie tra gli attuali componenti della Premier League – 13.7%, superiore solamente a quella contro il Chelsea; di contro per lo United affrontare il Tottenham significa incontrare terreno fertile, visto che sono 33 le vittorie in totale dal 1992 - solo contro Everton ed Aston Villa sono arrivati più successi.

Sponda Spurs

Mauricio Pochettino recupera per il big match i due grandi assenti delle ultime settimane, ossia Hugo Lloris per la porta e Christian Eriksen per il centrocampo; per Aurier e Winks però non c’è nulla da fare e saranno indisponibili. Davanti al francese dunque, linea a 4 con Trippier, Davinson Sanchez, Vertonghen e Davies; Dier agirà davanti alla difesa insieme a Dembèlè ed Eriksen mentre in avanti, spazio a Dele Alli e Son a supporto di Harry Kane.

Sponda United

Josè Mourinho può disporre della rosa al completo, eccezion fatta per i lungodegenti Bailly, Blind ed Ibrahimovic. Il modulo dovrebbe essere ancora il 4-3-3 come in FA Cup: De Gea in porta, linea difensiva formata da Valencia, Jones, Smalling e Young, trio di centrocampo composto da Herrera, Matic e Pogba mentre il tridente offensivo sarà affidato a uno fra Lingard e Martial, Lukaku ed Alexis Sanchez.