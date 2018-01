Premier League, il Chelsea riceve la visita del Bournemouth. Nel mirino il secondo posto

Fonte: Chelsea Fc profilo ufficiale Twitter

Sempre il Manchester United nel mirino, che occupa il secondo posto in Premier, ma il Chelsea ha ormai nel mirino i Red Devils (insegue a tre punti) e l'impegno casalingo contro il Bournemouth è l'occasione ideale per cercare di 'mangiare' qualche punto agli uomini di Josè Mourinho, impegnati nella difficile trasferta di Wembley contro gli Spurs. I Blues hanno vinto gli ultimi cinque incontri disputati contro il Bournemouth, tradizione dunque favorevole, anche se la gara non si preannuncia per nulla agevole in quanto gli uomini di Howe fanno parte del gruppone stazionante immediatamente sopra la zona retrocessione, e quindi giungeranno a Londra vogliosi di strappare punti ad Hazard e soci.

L'andamento casalingo del Chelsea però lascia ben sperare. Otto vittorie su dodici gare finora disputate allo Stamford Bridge (con 2 pareggi e 2 sconfitte), ed un dato interessante che bisogna portare alla luce: in sei delle ulCallum Wilsontime sette gare la difesa dei Blues non ha subito reti, clean sheets che tanto a cuore ha Antonio Conte. Il Bournemouth, seppur occupi la dodicesima piazza in graduatoria, ha soli tre punti di margine dal terzultimo posto, attualmente occupato dal Southampton, ed è reduce dal pareggio collezionato sempre in trasferta sul campo del West Ham in Premier. In precedenza, dolorosa sconfitta in FA Cup per mano del Norwich.

ULTIME CHELSEA: David Luiz, Willian ed Alvaro Morata non prenderanno parte al match, mentre Cesc Fabregas e Thibaut Courtois sono in dubbio, ma lo spagnolo dovrebbe farcela. Antonio Conte apporterà delle modifiche alla squadra che ha battuto il Newcastle per 3-0 domenica, con il probabile impiego nei tre di difesa di Azipilicueta, con Bakayoko e Moses nella zona nevralgica. Ballottaggio a due per un posto sulla trequarti: Barckley è favorito su Pedro, dato che il verdeoro Willian salterà la seconda gara di fila. Conte pensa al 3-5-1-1, con Hazard unica punta e proprio l'ex Everton, Barckley, a suo supporto. Rimpolpa il centrocampo il pugliese, con Kantè pronto a fare legna in mezzo al folto reparto avversario.

ULTIME BOURNEMOUTH: 'The Cherries' saranno prive di Tyrone Mings e Jermain Defoe, mentre è in dubbio la presenza allo Stamford Bridge di Harry Arter. Eddie Howe è propenso a schierare i suoi con il 3-4-2-1, ma il Bournemouth ci ha abituato al suo lato camaleontico, cambiando spesso a gara in corso sistema di gioco. Wilson giocherà di punta, su questo non paiono esserci dubbi, Ibe e King saranno i fantasisti con il compito di 'legare' i reparti di centrocampo ed attacco. Gli uomini di Howe mancano l'appuntamento con la vittoria in trasferta da sei turni, ma di certo non è il Chelsea l'avversario ideale per invertire questo brutto trend.