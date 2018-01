Mahrez al Manchester City? La situazione

Twitter Premier League

E' rimbalzata nelle ultime ore un'indiscrezione che, qualora venisse confermata, avrebbe del clamoroso. Il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe messo nel mirino Riyad Mahrez, funambolico esterno classe '91 del Leicester City. Il tecnico spagnolo deve ovviare alle assenze di Leroy Sane e Gabriel Jesus per infortunio, ed avrebbe individuato nel giocatore algerino il sostituto ideale.

IL LEICESTER FA MURO

Guardiola sa quanto sia difficile questa operazione. A questo proposito, ha formulato una prima offerta monstre alle foxes. 68 milioni di euro per avere subito il giocatore fra le sue fila. Tuttavia, è un'offerta che molto difficilmente accontenterà le pretese del club della contea di Leicestershire. Claude Puel (allenatore del Leicester, ndr) non ha nessuna intenzione di privarsi del suo miglior giocatore a campionato in corso, tantomeno nell'ultimo giorno di mercato. Oltre alle ovvie difficoltà, nella ricerca di un'eventuale sostituto, che questo trasferimento comporterebbe, c'è da sottolineare la volontà dei dirigenti del Leicester di non incorrere in un dejavù del passato. Infatti, durante la scorsa sessione di calciomercato, le foxes cedettero Danny Drinkwater al Chelsea per circa 39,5 milioni di euro. Il trasferimento venne formalizzato durante gli ultimi scampoli di mercato, e il Leicester City non riuscì a tesserare per tempo il suo sostituto, Adrien Silva. Ne è conseguito che il portoghese ha potuto aggregarsi alla squadra solo a partire dal 1 Gennaio, con Craig Shakespeare prima e Puel poi che hanno dovuto fare i conti con un buco sulla linea mediana. Un precedente ancora scottante, che sicuramente farà riflettere la società inglese.

MAHREZ? VALE 100 MILIONI

Difficile, se non impossibile, quindi che il Leicester City possa privarsi di Mahrez in questi ultimi scampoli di calciomercato. L'algerino è un giocatore imprescindibile nello scacchiere tattico della squadra del tecnico francese, e l'intenzione della società è quella di tenerlo almeno fino a fine stagione. D'altro canto, il Leicester è una società molto forte dal punto di vista economico e non ha nessuna necessità di vendere i suoi prezzi pregiati. Nelle scorse settimane, le foxes avevano già rifiutato un'offerta di oltre 60 milioni, dello stesso Manchester City, per Harry Maguire. Simbolo di come il Leicester sia intenzionato a trattenere tutti i suoi gioielli, onde proseguire, nel migliore dei modi, la propria rincorsa alla zona europea. A questo proposito, si è espresso Puel nelle scorse settimane: "Mahrez? In estate potrebbe avere una valutazione perfino superiore ai 100 milioni". Un chiaro segnale al giocatore e alle società interessate. Il matrimonio fra la stella algerina ed il Leicester City è destinato a continuare, a meno di clamorose sorprese nelle ultime ore di questa sessione invernale.