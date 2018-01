Premier - Torna a vincere il Liverpool: i Reds dominano e battono 0-3 l'Huddersfield

Dopo la doppia sconfitta prima contro lo Swansea e poi contro il WBA in FACup, il Liverpool torna a vincere e lo fa con un netto 0-3 sul campo di un Huddersfield praticamente inesistente. I Reds dominano fin dal primo minuto il gioco, con la squadra di Wagner che si rinchiude in difesa subendo il gol dello svantaggio su una rasoiata che si infila all'angolino di Emre Can e poi il raddoppio siglato da Firmino da posizione impossibile. Nel secondo tempo il Liverpool gioca sulla falsa riga della prima frazione e trova lo 0-3 dal dischetto con il 26° gol in stagione di Salah. La squadra di Klopp ritrova i 3 punti e lo fa in una serata che vede lo scivolone dell'Arsenal in casa dello Swansea che ha fermato Lunedì scorso proprio i Reds, mentre l'Huddersfield rischia di finire nel gorgo della zona salvezza con le partite di domani.

Wagner, ex assistente proprio di Klopp sulla panchina del Dortmund, affronta il match con un 5-3-2 molto difensivo e poco propenso all'attacco: i laterali della catena difensiva sono Hadergjonaj e Lowe, davanti alla difesa fanno muro Mooy, Hogg e Billing mentre Depoitre e Mounie sono chiamati a caricarsi sulle spalle il peso dell'intero pacchetto offensivo dell'Huddersfield. Il Liverpool di Klopp lascia in panchina a sorpresa Van Dijk, schierando dal 1' Lovren. Torna titolare in Premier anche Henderson, che compone il centrocampo con Can e Milner. Il tridente d'attacco è quello titolarissimo con Salah, Firmino e Mané.

Attacca subito il Liverpool e al 3' va al tiro con Firmino dal limite dell'area: Lossl blocca in due tempi. I Reds provano a fare la partita ma l'Huddersfield di Wagner si chiude molto bene con la linea a cinque che riesce a contenere bene Salah e Mané che sono costretti, nei primi 10', ad accentrarsi dove però subiscono la fisicità dei centrocampisti. I padroni di casa non rischiano in fase offensiva, tentando spesso il lancio lungo che è sempre preda della difesa del Liverpool. La prima vera occasione della serata è dell'Huddersfield al 17': discesa sulla sinistra di Lowe che pesca arretrato Depoitre il quale calcia al volo ma il tiro è centrale e facile per Karius. Non benissimo la difesa dei Reds che si era completamente dimenticata del 20 dell'Huddersfield.

Risponde il Liverpool al 24': Can rientra sul sinistro e calcia a giro ma debolmente e Lossl smanaccia senza particolari problemi. L'estremo difensore dell'Huddersfield non può proprio nulla sul tentativo sempre di Can al 26': il tedesco si coordina e calcia una rasoiata di destro che si infila all'angolino basso alla sinistra di Lossl. Al secondo tentativo fa centro l'ex Bayern, dopo un dominio rosso negli ultimi dieci minuti. Torna a gestire la partita il Liverpool che rischia di subire il gol del pari al 40': punizione a fil di palo di Lowe con Karius immobile in mezzo alla porta. I Reds si riaffacciano in area al 46' e segnano ancora: Firmino scappa sul lato corto del campo e calcia tra palo e portiere trovando un gol impensabile che vale lo 0-2, meritato, alla pausa.

Inizia la ripresa ma la trama è la stessa: il Liverpool domina il gioco e l'Huddersfield si rintana cercando di non subire ulteriori gol, senza mai cercare di rendersi pericoloso davanti. Chance al 55' per Manè: palla lunga per il senegalese che va di testa dal centro dell'area di rigore e indisturbato ma non trova l'angolo giusto. Tenta la sassata dal limite anche Milner, ma il tiro del 7 non ha lo stesso epilogo della conclusione di Can nel primo tempo: palla in corner. Ci riprova ancora Manè al 69': azione simile a quella di inizio secondo tempo, questa volta però l'ex Saints gira sul fondo da posizione più ravvicinata. Se ne divora uno ancora più grosso Salah a metà secondo tempo: Kongolo lancia praticamente l'egiziano che salta anche Lossl e da posizione defilata, a porta vuota, calcia sull'esterno della rete.

Billing tampona da dietro Can e per Friend è calcio di rigore: al 78' Salah non sbaglia dagli undici metri e chiude definitivamente il match siglando lo 0-3 per i Reds. Per l'egiziano è il gol numero 26 in stagione con la maglia del Liverpool, nonché capocannoniere della squadra di Klopp. I Reds gestiscono senza particolari problemi gli ultimi minuti di gioco, concedendo anche qualche chance all'Huddersfield che però non trova il gol della bandiera in una serata davvero complicata: al John Smith's Stadium finisce 0-3 per il Liverpool di Klopp.