Premier League - City, attento al testa-coda, c'è il West Brom all'Etihad

Laporte (23) e Sturridge (28), i due acquisti principali delle due squadre. Fonti: https://twitter.com/mancity & https://twitter.com/wba

Nella venticinquesima giornata di Premier League va in scena il più classico degli scontri testa-coda. Il Manchester City di Pep Guardiola ospiterà all'Etihad il West Bromwich Albion di Pardew. I Citiziens primi in classifica hanno un margine sul Manchester United secondo di 12 punti, ma non si può dormire sugli allori, perchè i Red Devils comunque non mollano e possono approfittare di eventuali scivoloni dei rivali per riaprire clamorosamente un discorso Premier che sembra già chiuso. Dall'altro il WBA non è riuscito ancora a risalire in classifica nonostante il cambio di Pulis in panchina. Entrambi i club stanno approfittando della finestra invernale di mercato per rinforzarsi. Il City ha acquistato Laporte dall'Athletic Bilbao per la bellezza di 65 milioni di euro. L'obiettivo è quello di cementificare una difesa che centralmente sembra avere diversi problemi, tra un Mangala che non ha rispettato le aspettative e un Kompany perseguitato da problemi fisici. I Baggies invece sono riusciti a chiudere il colpo Sturridge per rinforzare l'attacco e hanno tesserato Ali Gabr dallo Zamalek per avere un uomo in più nel reparto arretrato. L'obiettivo, naturalmente, è quello di riuscire a uscire dal fondo della classifica, ma servono punti subito, bisognerà cercare di farne già in casa dei Citizens.

Le ultime

Il Manchester City viene dalla vittoria in FA Cup per 0-2 contro il Cardiff, che però ha lasciato in eredità a Guardiola l'infortunio di Sanè. Un'arma in meno per il tecnico spagnolo, che comunque ha la rosa abbastanza lunga per sopperire all'assenza di un mese e mezzo del tedesco. In più ai box ci sono Gabriel Jesus, Mendy e Delph. In porta Ederson, in difesa a sinsitra probabilmente sarà riadattato Danilo, con dall'altra parte Walker, in mezzo la coppia Kompany-Otamendi non dovrebbe essere ancora toccata dall'arrivo di Laporte. In mezzo Fernandinho a fare da metronomo. Bernardo Silva, De Bruyne, David Silva e Sterling alle spalle di Aguero.

Il West Bromwich Albion è in serie positiva. In campionato infatti è riuscito a strappare un 1-1 all'Everton, mentre in FA Cup è riuscito addirittura ad eliminare il Liverpool. Ora Pardew vorrebbe provare a mantenere l'imbattibilità, pur sapendo della difficoltà del compito. Il tecnico dovrà fare a meno di Evans e di Robson-Kanu, pare inoltre che altri giocatori non siano al top dopo la vittoria in coppa, ma non sono stati svelati i nomi. Difficile quindi azzardare un undici di partenza. In porta Foster, davanti a lui Nyom, Dawson, Hegazy e Gibbs. In mezzo al campo Krychowiak e Barry, con sulle fasce Phillips e Brunt. Davanti Sturridge e Rondon si giocano la maglia da titolare al fianco di Jay Rodriguez.

Probabili formazioni

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Danilo, Kompany, Otamendi, Walker; Fernandinho; Sterling, David Silva, De Bruyne, Bernardo Silva; Aguero.

West Bromwich (4-4-2): Foster; Gibbs; Hegazy, Dawson, Nyom; Brunt, Krychowiak, Barry; Phillips; Jay Rodriguez, Rondon.