Aubameyang-Arsenal è ufficiale, ora inizia il valzer degli attaccanti: coinvolti Batshuayi e Giroud

La prima foto di Aubameyang con la maglia dell'Arsenal. | arsenal.com

Boom, Arsenal. Era annunciato ma fa comunque notizia l'arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang a Londra per l'astronomica cifra di 63,75 milioni di euro, la quale verrà incassata - ed in parte subito reinvestita; ci arriviamo - dal Borussia Dortmund, club col quale il gabonese ha ora rotto ufficialmente. Questo il comunicato con cui i Gunners hanno reso pubblica l'operazione che porta ad Arsène Wenger un nuovo attaccante: "Benvenuto all'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang! Il 28enne giunge a noi dal Borussia Dortmund con un contratto a lungo termine per una cifra record nella storia del club. Il nostro secondo acquisto nella finestra di mercato di gennaio, 'Auba' è uno degli attaccanti più quotati al mondo. Ha segnato 98 gol in 144 partite di Bundesliga con il Dortmund ed ha partecipato a 172 reti in 213 partite fra tutte le competizioni col suo ex club. Questo si traduce in una media di 96 minuti ogni gol o assist".

Adesso inizierà, nelle prossime 10-12 ore, un valzer di attaccanti piuttosto clamoroso. Adesso infatti il BVB punterà dritto su Michy Batshuayi, per una cifra che dovrebbe attestarsi intorno ai 30-35 milioni di euro fra prestito e diritto di riscatto in favore dei tedeschi, che troveranno così un sostituto utilizzabile anche in Europa League, a partire dai sedicesimi, in cui fra l'altro il loro avversario sarà l'Atalanta. C'è già chi parla di visite mediche a brevissimo per il belga, d'altronde l'operazione è chiusa già da alcuni giorni ed adesso il buco si apre nello scacchiere dei Blues...

Antonio Conte non è però uno sprovveduto e, sfumata la pista Dzeko, ha già pronto il suo piano B che probabilmente troverà facile attuazione a breve termine. Nel deadline day infatti i campioni d'Inghilterra dovrebbero completare l'acquisto di Olivier Giroud proprio dai concittadini dell'Arsenal, anche qui per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, completando il valzer degli attaccanti Londra-Dortmund-Londra. Tre destini incrociati, tre trasferimenti da ultimo giorno di mercato: il primo è ufficiale, ora aspettiamo gli altri due...