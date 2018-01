Premier League - Il programma della serata infrasettimanale

Fonte Immagine: twitter Everton FC

Slalomando tra gli appuntamenti di coppa, torna a fare capolino la Premier League, con il turno infrasettimanale: dopo i tre match di ieri, tocca a tutte le altre 14 squadre. Oltre alle big impegnate (Chelsea e City oltre al big match United-Tottenham), altre quattro partite illumineranno i campi del Regno Unito.

Deleterio l’ultimo periodo dell’Everton, che sembrava uscito dalla crisi con l’arrivo di Allardyce ed invece si ritrova a dover gestire quattro sconfitte nelle ultime cinque: Bournemouth, United e Tottenham sono passati in Premier, il Liverpool nel derby di F.A. Cup. Inchiodati sul pari nella gara casalinga con il WBA, ora i Toffees sono chiamati alla reazione dopo undici giorni di pausa: a Goodison Park arriva il Leicester, che nel 2018 non ha ancora perso in sei partite, inchiodando sullo 0-0 anche il Chelsea. Nelle ultime uscite le Foxes hanno messo in mostra un gioco spumeggiante ed intenso, che potrebbe mettere in difficoltà sul serio la difesa traballante degli avversari.

Non positivo anche il momento del Burnley, che manca la vittoria da un mese e mezzo ed arriva al turno infrasettimanale con quattro sconfitte filate sul groppone. Se Liverpool, City e Manchester United rappresentavano ostacoli proibitivi, con la trasferta al St James’ Park di Newcastle Sean Dyche ed i suoi hanno l’occasione di portare a casa punti importanti. La classifica non è un problema, anzi, i Clarets continuano a tallonare, più o meno a distanza, il trenino per l’Europa. Al contrario, gli uomini di Benitez sono in piena lotta per non retrocedere: classifica cortissima nelle retrovie, con soli otto punti tra il WBA ultimo e l’Everton nono. I Toons, il Brighton, lo Swansea e lo Stoke condividono tutte il terzultimo posto a quota 23, ed andando avanti con il percorso ogni punto sarà importante.

Al penultimo posto invece c’è il Southampton, impegnato nella gara casalinga proprio contro i Seagulls. Per i Saints, due pareggi contro Watford e Tottenham sembrano aver ravvivato un po’ l’ambiente, che dopo l’addio di Van Dijk si è consolato con l’arrivo dell’attaccante Guido Carrillo dal Monaco. Comunque, dovrebbe essere Charlie Austin a tornare da titolare, mentre dall’altra parte il mattatore sarà Pascal Gross.

Il Watford, invece, ha annunciato l’ingaggio di una pedina importante come Deulofeu, che andrà ad aggiungersi alla formazione a disposizione di Marco Silva, ma dal canto suo l’allenatore portoghese deve gestire una lista di indisponibili quasi infinita. In questa stagione gli Hornets vincono solo una gara su cinque in trasferta, e questa sera dovranno vedersela contro lo Stoke City che ha interrotto una serie di quattro sconfitte filate trovando tre punti che sono puro ossigeno contro l’Huddersfield. La cura Paul Lambert sembra essere iniziata nel migliore dei modi, ora il percorso è da consolidare con i risultati.