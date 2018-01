Arsenal, Ozil rinnoverà | www.premierleague.com

Doppio colpo in casa Arsenal. Dopo l’ufficializzazione dell’acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang, Arsène Wenger è pronto ad annunciare il rinnovo di Mesut Ozil: il nuovo contratto legherà il tedesco ai Gunners fino al 2021 con un ingaggio stellare. Secondo quanto riporta la BBC infatti l’ex trequartista del Real Madrid andrà a percepire 350 mila sterline a settimana, per un totale di quasi 20 milioni di euro a stagione, rendendolo così il calciatore più pagato nella storia dell’Arsenal.

Finisce così uno dei grandi tormentoni della scorsa estate: sia Ozil che Alexis Sanchez si trovavano nella condizione di cominciare la nuova stagione con un solo anno di contratto rimasto e dunque liberi di accasarsi altrove a parametro zero dal primo febbraio. Per il Niño Maravilla i presupposti per il prolungamento non c’erano e si è quindi deciso di concedere al cileno la possibilità di essere ceduto già nel mercato di gennaio, emigrando verso Manchester, sponda United, in una operazione che ha portato all’Emirates Henrikh Mkhitaryan. Sembrava che anche Ozil potesse percorrere questa strada, con Josè Mourinho disposto a ponti d’oro pur di avere il fuoriclasse tedesco nella propria rosa, oltre all’interessamento di altri club europei - tra cui la Juventus - ma nelle ultime ore la situazione è completamente cambiata e Mesut si è convinto a proseguire la sua avventura con la maglia Gunner.

Forse è stato proprio l’acquisto di Aubameyang a colpire positivamente il numero 11: la spesa record effettuata da Wenger – che ha superato in questa speciale classifica sia Lacazette che lo stesso Ozil – è sintomo di come il manager alsaziano voglia investire nella squadra e voglia reagire in grande stile alla perdita di un elemento importantissimo come è stato Sanchez negli ultimi anni. Dopo la pesante sconfitta subita in Premier League contro lo Swansea dunque, i tifosi dell’Arsenal si sono svegliati con due belle notizie: da qui si può cominciare la risalita.