Chelsea, tre ufficialità: arrivano Emerson Palmieri e Giroud, Batshuayi in prestito al BVB

La prima foto di Olivier Giroud con la maglia del Chelsea. | Chelsea FC, Twitter.

Il Chelsea è una delle squadre che sta chiudendo al meglio questa sessione di calciomercato. Già ieri è iniziato il grande rush finale dei Blues, che con un comunicato hanno ufficializzato un acquisto nell'aria da tempo, quello di Emerson Palmieri dalla Roma per 20 milioni di euro. Questo il comunicato reperibile sul sito ufficiale dei campioni d'Inghilterra a riguardo: "Emerson Palmieri è diventato oggi l'ultima aggiunta alla rosa del Chelsea dopo aver completato un trasferimento dalla Roma, club italiano. Il 23enne ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo e vestirà la maglia numero 33. [...] Non avendo giocato per la Roma in Europa quest'anno, è utilizzabile in tutte le competizioni per il Chelsea. Benvenuto al Chelsea, Emerson!".

In seguito, oggi, nel deadline day della sessione invernale, è stato il momento dell'arrivederci per un giocatore dei londinesi. Ci riferiamo a Michy Batshuayi, che nell'ottica di un giro di attaccanti iniziato questa mattina con l'approdo di Aubameyang all'Arsenal è adesso finito al Borussia Dortmund, con cui completerà la propria stagione. Ecco quanto reperibile sul sito ufficiale della squadra di Antonio Conte: "Michy Batshuayi ha firmato per un prestito al Borussia Dortmund fino al termine della stagione. L'attaccante continuerà la sua crescita in Germania dopo 18 mesi al Chelsea durante i quali ha ottenuto 53 presenze per il club, segnando 19 reti. [...] Buona fortuna in Germania, Michy!". Al momento, dunque, non ci sono notizie ufficiali riguardo un possibile inserimento di una clausola di diritto di riscatto in favore dei gialloneri.

A proposito del valzer dei centravanti di cui sopra, manca ancora un tassello. Ci riferiamo all'arrivo di Olivier Giroud proprio al Chelsea, che è stato ultimato in questi minuti dai Gunners, con la formula del trasferimento a titolo definitivo che dovrebbe attestarsi attorno ai 30 milioni di euro nelle casse del club di Arsène Wenger. Anche in questo caso vi riportiamo una parte di ciò che è stato appena pubblicato su chelseafc.com, in attesa di avere notizie più precise riguardo le cifre del trasferimento: "Il Chelsea Football Club ha oggi completato il trasferimento dell'attaccante Olivier Giroud dall'Arsenal. Giroud arriva con un carico di esperienza ed un pedigree comprovato al livello più alto, avendo segnato gol con regolarità in Premier League, in Europa e in campo internazionale, terreno in cui ha rappresentato la Francia in tre tornei maggiori. [...] Raggiunge così i connazionali N'Golo Kanté e Tiemoué Bakayoko nella rosa del Chelsea, ed è utilizzabile per giocare coi Blues in tutte le tre competizioni. Benvenuto al Chelsea, Olivier!".