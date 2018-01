Premier League - Eriksen e l'autogol di Jones stendono lo United (2-0)

A Wembley, il Tottenham trionfa davanti al proprio pubblico. Eriksen, dopo soltanto 11 secondi, spiana la strada ai suoi, Jones tradisce il Manchester e regala il doppio vantaggio. Partita mai in discussione, Tottenham che blinda il 5° posto e si avvicina prepotentemente alla Champions, Manchester United ancora 2° grazie alla sconfitta del Chelsea.

Nemmeno il tempo d'iniziare che il Tottenham è già in vantaggio. Jones perde il duello con Kane, Smalling chiude su Son, ma il pallone galleggia solitario in area ed Eriksen piazza il pallone sul palo lontano. De Gea battuto, Mourinho interdetto, padroni di casa in vantaggio dopo appena 11 secondi. Il match registra un'intensità illegale, con le due compagini che sfilano via da parte a parte. Il Manchester lavora in maniera certosina centralmente, puntando sulla capacità di Sanchez e Lingard di spezzare le marcature degli Spurs imbeccando Lukaku davanti. Risponde per le rime il Tottenham, con Son ed Alli che lavorano in ampiezza per destabilizzare la difesa tutt'altro che solida dei Red Devils. Le occasioni, però, latitano, l'ultimo passaggio riesce saltuariamente e le difese riescono ad attutire le ripartenze. Allo scoccare del 20 minuti, fioccano le occasioni. Al 21', Martial converge ad alta velocità verso il centro, si ritaglia lo spazio e prova la conclusione, alta. E' una delle poche sortite degli ospiti, poiché il Tottenham, appare in netta superiorità territoriale; tre minuti più tardi, Kane taglia verso il primo palo e riceve: destro radente da posizione ravvicinata, De Gea blocca e sventa il pericolo. Il raddoppio è questione di minuti, e non tarda ad arrivare; azione sublime del Tottenham, pallone che termina a Tripper, largo a destra, cross basso e teso sul quale arriva Jones che deposita il pallone nella propria porta nel tentativo di anticipare Kane, appostato a centro area. Brutto gancio per gli uomini di Mourinho, che subiscono ulteriormente il colpo. La staffilata di Son ed il colpo di testa di Dier da calcio piazzato spaventano De Gea ed i suoi, ma il primo tempo si chiude senza ulteriori scossoni.

Il Tottenham riparte sulla falsa riga dei 45 minuti in archivio, con un Alli sugli scudi che tiene con maestria le reti del centrocampo Spurs. La prima occasione pericolosa è, pero, di marca Red: Pogba verticalizza per Lukaku, che trova lo spazio per calciare verso lo specchio della porta; Lloris respinge a mano aperta. Mourinho prova a ribaltare la contesa, e pesca dal mazzo Fellaini e Mata per aumentare il bagaglio offensivo dei suoi. Ciò non spaventa il Tottenham, che ha sotto controllo la partita e prova a rimpinguare il bottino. Tra il 65' ed il 67' Eriksen - fendente dalla distanza che fa la barba al palo - e Kane - destro debole in area - tentano la fortuna, mentre Fellaini, dopo 7 minuti di partita, è già costretto ad uscire per un risentimento muscolare. E' ancora Kane, al 73', a pungere lo United, tagliando con merito sul primo palo ed incrociando di prima sul secondo; De Gea osserva il pallone che sfila mesto sul fondo. L'ultimo quarto d'ora è una passerella, succede nulla ed il Tottenham porta a casa la vittoria.