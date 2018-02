Premier League - Il Burnley ospita il ciclone City

Twitter Uefa_de

Il Manchester City di Pep Guardiola si prepara per il breve viaggio a nord, direzione Burnley. I Citizens domani nel lunch match affronteranno i Claret per la terza volta nell'anno dopo l'incontro d'andata e quello di FA Cup, entrambe terminati con la larga vittoria dei probabili futuri campioni d'Italia. I momenti delle due squadre sono opposti: i ragazzi di Sean Dyche non vincono da otto partite, mentre gli uomini di Guardiola hanno ripreso la corsa verso il titolo dopo la sconfitta contro i Reds.

Tante le assenze tra i Clarets, l'ultima annunciata ieri in conferenza stampa da Dyche è quella di Steven Defour che salterà la parte restante di stagione dovendosi sottoporre ad un'operazione al ginocchio. Al posto del belga in mezzo al campo ci sarà Westwood, affiancato da Cork, mentre sulle fasce ci saranno Gudmundsson e Arfield, che però deve vincere il ballottaggio con Lennon e Nkoudou. In attacco resta in dubbio la presenza di Chris Wood, che nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo, potrebbe partire dalla panchina lasciando il posto a Barnes. Infortuni anche in difesa con Tarkowski e Ward out. Al loro posto ci saranno Long e Taylor, mentre in porta continuerà ad esserci Pope.

Burnley (4-4-1-1): Pope; Bardsley, Mee, Long, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Cork, Arfield; Hendrick; Barnes.

Poche assenze e di lunga degenza per Guardiola. L'allenatore spagnolo ha chiuso con il botto il mercato invernale acquistando Laporte dall'Athletic Bilbao ed il giovane difensore basco farà subito il suo esordio in maglia Citizens. Al suo fianco al centro della difesa ci sarà Otamendi, mentre i terzini saranno Walker ed il giovane Zinchenko che raccoglierà la terza presenza consecutiva da titolare dopo quelle con Newcastle e West Bromwich e lo sarà almeno fino al ritorno di Mendy, ovvero ad Aprile. L'infortunio di Sane, unito a quello di Gabriel Jesus, lascia il vate spagnolo un po' a corto di opzioni per quanto riguarda l'attacco, con Bernardo Silva, Aguero e Sterling che partiranno ancora una volta titolari.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.