Premier League - United con l'Huddersfield per riscattarsi

Due sconfitte da vendicare per il Manchester United. La squadra di Mourinho, seconda in classifica, arriva dalla sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Tottenham, che ha riaperto la lotta al secondo posto riducendo di molto il distacco dei Red Devils dalle dirette insegutirici,in più c'è da riscattare anche la debacle dell'andata, quando l'Huddersfield Town si impose con un sorprendente 2-1. Tuttavia, il momento dei Terriers non è di quelli ottimali, tutt'alto. La squadra di David Wagner arriva da sette partite senza vittorie (3 pareggi e 4 sconfitte) e non sembra capace di invertire la tendenza, ancor di più se di fronte avrà una squadra forte e motivata come sarà lo United.

Per il match di oggi, José Mourinho, dovrà però fare a meno di Marouane Fellaini per un problema al ginocchio che potrebbe rivelarsi più ostico di quel che sembrava. Il centrocampista belga, infatti, potrebbe aver riportato una lesione ai legamenti del ginocchio che, se fosse confermata, farebbe terminare anzitempo la propria stagione. Con il belga ko, in mezzo al campo ci saranno ancora una volta Matic e Pogba, con quest'ultimo abbastanza riposato visto che ha giocato solo un'ora nella serata di mercoledì. Davanti a loro il poker di giocatori offensivi composto da Martial, Lingard e Sanchez a sostegno del solito Lukaku. Attenzione però all'inglese. Nonostante sia partito da titolare contro gli Spurs venendo poi sostituito allo scoccare dell'ora di gioco, Lingard non può essere certo del posto perché Mourinho sta valutando anche altre opzioni in quel ruolo: Juan Mata e Marcus Rashford.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valenica, Smalling, Jones, Young; Matic, Pogba; Martial, Lingard, Sanchez; Lukaku.

Formazione molto più difensiva per l'Huddersfield. Wagner dovrebbe riproporre la difesa a cinque vista contro il Liverpool, ma dovrà anche fare a meno di Chris Lowe e Scott Malone. In difesa potrebbe tornare titolare Smith, a cui ad Anfield fu preferito Hadergjonaj, mentre Kongolo ritroverà il posto da titolare al posto di Jorgensen. In attacco ballottaggio aperto tra Laurent Depoitre e Steve Mounie, uno dei due andrà in panchina assieme a Billing, mentre sulle fasce sono in tre per due posti: Ings e Van la Parra i favoriti, ma Quaner è pronto a fare da terzo incomodo.

Huddersfield (4-5-1): Lossl; Smith, Zanka, Schindler, Kongolo, Lowe; Ince, Hogg, Mooy, Van la Parra; Mounie.