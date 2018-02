Premier League, Burnley - Manchester City: Gudmundsson ferma i citizens al Turf Moor! (1-1)

Guardiola pareggia ma il distacco dalla seconda in classifica non diminuisce di tanto. L'ex tecnico del Barcellona ha incontrato quest'oggi un gran Burnley che ha causato non pochi problemi. Le Clarets rimangono al settimo posto attendendo il verdetto dal match del Leicester ottavo a meno 2.

LE SCELTE - Dyche opta per un 4-4-1-1 con Vokes e Barnes in attacco, seguiti da Lennon e Gudmundsson sulle fasce. A presidiare il centrocampo ci sono Cork ed Hendrick. Guardiola deve fare a meno di diversi giocatori e perciò decide di schierare un 4-3-3 con alcuni cambiamenti. Bernardo Silva dal primo minuto - vista l'assenza di Sanè - accompagnato da Aguero e Sterling. Danilo titolare sulla fascia sinistra di difesa mentre Gundogan continua a sostituire David Silva a centrocampo.

PRIMO TEMPO - La prima frazione di gara inizia un po' a ritmi non troppo elevati e per vedere la prima vera occasione del match bisogna aspettare un quarto d'ora, quando Bernardo Silva inizia a rendersi pericoloso. L'ex Monaco entra in area di rigore ma viene fermato in modo regolare da Taylor, poi è De Bruyne a finalizzare trovando un buon Pope. Il Burnley prova a contrattaccare, esercitando un ottimo pressing e mettendo non poche volte in affanno la difesa Citizens.

SUPER DANILO - Nonostante un buon atteggiamento iniziale, gli uomini di Dyche subiscono comunque la prima rete della partita: Silva sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova Danilo che di destro da fuori area scaglia un siluro che finisce alle spalle del portiere avversario che non può farci niente. 1-0 ma il City ha ancora fame. Le avanzate Citizens continuano con Aguero e Sterling e prima di vedere un'azione pericolosa dei Clarets bisogna aspettare una mezz'ora buona quando è solo Ederson a imporsi tra Mee e il goal. Sempre il difensore del Burnley mette di nuovo paura al portiere brasiliano con un gran colpo di testa che esce fuori di pochissimo.

SECONDO TEMPO - Il City sembra scatenato tant'è che rientra dagli spogliatoi con un atteggiamento aggressivo e affamato. Subito è Aguero a mettere i brividi agli uomini di Dyche che dopo un contropiede tira di mancino trovando solo una deviazione avversaria. La partita è ormai nelle mani di Guardiola&Co e le occasioni per i Citizens continuano ad accumularsi. Le Clarets sembrano parecchio stanche e subiscono le avanzate avversarie prima con Sterling poi di nuovo con Danilo in una situazione analoga a quella che ha portato il City al primo goal.

ECCO GUDMUNDSSON - Nonostante una schiacciante superiorità avversaria, il Burnley prova a reagire affacciandosi con maggiore frequenza, rispetto a prima, in attacco. Il pubblico di casa spinge la propria squadra e l'occasione arriva ma Lennon incontra la sfortuna sulla strada del pareggio. L'esterno inglese calcia infatti con il destro dopo un contropiede ma la sfera viene deviata da Ederson per poi stamparsi sul palo. La partita arriva ai minuti finali ma rimane ancora viva e ricca di emozioni. Il Burnley ci crede ancora e il goal arriva finalmente, all'83esimo con l'islandese Gudmundsson che riceve un lancio da Lowton finalizzato in rete con un tiro di controbalzo. La partita resta accesa fino alla fine ma il punteggio rimane fisso sull'1-1. Si dividono dunque la posta in palio Guardiola e Dyche, con il primo che rimane in vetta a 69 punti mentre il secondo che rimane settimo a quota 36.