Premier League - Lo United si libera dell'Huddersfield senza mai rischiare, è -13 dal City (2-0)

Da pronostico era una partita semplice per lo United e così è stato. Dopo un primo tempo in cui la squadra di Mourinho ha creato, senza però riuscire a bucare la difesa dell'Huddersfield, nel secondo tempo Lukaku e Sanchez su rigore in dieci minuti aprono e chiudono la partita, portando i tre punti a Manchester. Finisce 2-0.

Formazione United (4-2-3-1) - De Gea, Valencia, Rojo, Smallig, Shaw; McTominay, Matic; Lingard, Mata, Sanchez; Lukaku. All. Mourinho.

Formazione Huddersfield (4-2-3-1) - Lossl; Smith, Kongolo, Zanka, Schindler; Billing, Hadergjonaj; Van la Parra, Hogg, Quaner; Depoitre. All. Wagner.

PRIMO TEMPO

Ovviamente il pallino del gioco è in mano allo United, che vuole approfittare del pareggio del Manchester City per provare a rosicchiare due punti nella semi impossibile rincorsa alla vetta. Ci prova quasi subito Lingard con un tiro che il portiere avversario non ha problemi a neutralizzare. Ci pensa poi Mata a servire un pallone insidioso in mezzo all'area, ma il colpo di testa di Smalling non ha abbastanza fortuna e risulta essere centrale. Red Devils poi pericolosi con un lampo di talento di Sanchez, che con una sterzata elude la marcatura di due difensore e scaglia un tiro dalla distanza che impensierisce Lossl, costringendolo alla parata in tuffo.

Alla mezz'ora gli ospiti effettuano il primo cambio. Esce Billing, ma non è chiaro se la decisione di Wagner sia dovuta a un problema fisico o al fatto che il centrocampista fosse stato autore di diversi contrasti duri, guadagnandosi il giallo e rischiando anche il rosso. Padroni di casa che peccano anche di egoismo. Lancio dalle retrovie, Lingard è solo sulla destra, Lossl va in uscita, ma l'ala rossa, anzichè provare a servire qualcuno più indietro, che avrebbe potuto sfruttare la porta sguarnita, tenta un pallonetto/cross che l'estremo difensore avversario non ha problemi a bloccare. Negli ultimi minuti l'Huddersfield alza il baricentro e prova a creare qualche problema allo United, senza però riuscire a costruire vere e proprie azioni da gol, il primo tempo dunque finisce 0-0.

L'esultanza di Lukaku (24) e Sanchez (29). Fonte: https://twitter.com/manutd

SECONDO TEMPO

Non dura ancora molto il bunker ospite. Tempo una decina di minuti e Mata trova il corridoio giusto sulla sinistra, ottimo cross in mezzo e altrettanto ottimo inserimento di Lukaku, che anticipa sia il difensore chee portiere, appoggiando in rete il gol del vantaggio (1-0). Tegola per i Terriers all'ora di gioco, Schindler infatti non riesce a continuare la gara e Wagner deve sostituirlo per Hefele. Proprio quest'ultimo commette fallo nella propria area su Sanchez e concede un rigore. Allo United riesce l'uno due. Il Nino Maravilla dal dischetto si fa infatti parare il penalty da Lossl, ma la palla fìgli ritorna tra i piedi e al cileno riesce il tap in (2-0).

Primo gol per AS7 con la sua nuova maglia. Sul doppio vantaggio, la squadra di Mourinho può permettersi di gestire il risultato senza troppi affanni, cercando talvolta l'imbucata per il tris, ma senza scoprirsi. Huddersfield che dal canto suo non sembra avere la forza per riuscire a costruire delle manovre che impensieriscano lo United. Nessun sussulto nella seconda metà della ripresa, finisce dunque 2-0.