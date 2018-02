Premier League - Crystal Palace vs Newcastle, lotta nel fango - Crystal Palace Twitter

Crystal Palace e Newcastle hanno, a questo punto della stagione, un obiettivo comune, mantenere la categoria. La permanenza in Premier non è infatti certa, occorre costruire un percorso positivo per allontanare le sabbie mobili della bassa classifica. Il Palace di Hodgson ha due punti in più e si trova in quindicesima posizione. In generale, è un momento positivo per il gruppo. Una sola sconfitta nelle ultime cinque - peraltro netta con l'Arsenal - buon pari sul rettangolo del West Ham nel recente turno. Cenni di ripresa, puntelli a cui attraccare la risalita. Il Newcastle - pari anche per Benitez nella giornata precedente, 1-1 con il Burnley - appare invece più in difficoltà. Stritolato nel gruppo che alberga in terzultima piazza, ha un bisogno disperato di punti e fiducia.

Ad ostruire i propositi dei due tecnici, il calendario. Dopo questo confronto - fischio d'inizio alle 14.15 italiane - il Palace attende Everton, Tottenham, Manchester United e Chelsea. Poco meglio va al Newcastle, chiamato nelle prossime tre a sciogliere gli interrogativi United e Liverpool - nel mezzo il Bournemouth.

4-4-2 per i padroni di casa. Benteke è il terminale ultimo. A segno con il West Ham, gode del supporto di Zaha. Cabaye in cabina di regia, Milivojevic completa il pacchetto centrale. Gli esterni sono Townsend e McArthur. Speroni difende la porta, retroguardia composta, da destra a sinistra, da Fosu-Mensah, Tomkins, Sakho e Aanholt.

Benitez replica con un modulo speculare, gli avanti sono Gayle e Joselu, importante l'apporto delle ali Ritchie e Kenedy. Diamé e Merino per costruire e fermare l'avanzata del Palace, Clark e Lascelles a proteggere Darlow. Yedlin occupa l'out di destra, dall'altra parte Dummett.