Premier League - Il Chelsea a Vicarage Road per scacciare la crisi

Sfida di primaria importanza quella che attende il Chelsea di Antonio Conte nel monday night di Premier League. I Blues andranno a Vicarage Road a far visita al Watford con un solo obiettivo in testa: la vittoria. Vincere per scacciare la crisi, vincere per allontanare le ombre di un possibile esonero del tecnico leccese e, infine, vincere per tenere a distanza di sicurezza il Tottenham. D'altro canto, però, la squadra di Javi Garcia vuole interrompere il digiuno di vittorie che dura ormai da cinque partite, anche se la sfida che si pone davanti agli Hornets non è semplice.

L'allenatore spagnolo dovrà fare i conti con tante assenze, dodici per la precisione, ma resta come perno fisso la linea di difesa che ha concluso la partita del Britannia Stadium senza prendere gol. Il cleansheet è un qualcosa di raro dalle parti del The Vic, motivo per cui il reparto arretrato risulta attualmente intoccabile. A centrocampo, però, iniziano i primi dubbi. Cleverley non è al top e sarà una chiamata dell'ultimo minuto, ma nel caso non dovesse farcela ci sarà uno tra Pereyra e Ndong, acquistato proprio nell'ultimo giorno di mercato. Spazio ad un nuovo acquisto anche in attacco, con Deulofeu che conquista il posto da titolare nel tridente accanto a Deeney e Richarlison spedendo in panchina Andre Carrilo.

Watord (4-3-3): Karnezis, Mariappa, Kabasele, Prodl, Holebas; Cleverley, Capoue, Doucouré; Deulofeu, Deeney, Richarlison.

Parecchie assenze anche nel Chelsea. Conte ancora una volta dovrà fare a meno di Morata e con un Giroud appena arrivato e giudicato ancora non pronto dall'ex commissario tecnico italiano, sarà Hazard a guidare l'attacco dei Blues. A supportare il belga ci saranno Pedro e Willian, tornato ad allenarsi dopo i problemi affrontanti nelle ultime settimane. A centrocampo si prospetta un po' di turnover per Bakayoko, il cui posto verrà preso da Fabregas che si è riposato durante il turno infrasettimanale. In difesa non ci sarà ancora Christensen, sostituito da Rudiger affiancato da Cahill e Azpilicueta. Sulla fascia destra torna titolare Moses dopo il riposo osservato contro il Bournemouth, mentre a sinistra ci sarà ancora Marcos Alonso, in attesa che Palmieri venga gettato nella mischia.

Chelsea (3-4-3): Courtouis, Azpilicueta, Rudiger, Cahill; Moses, Fabregas, Kante, Marcos Alonso; Pedro, Hazard, Willian.