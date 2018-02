FA Cup - Straripa lo Swansea! Bene anche l'Huddersfield. Sorpresa Rochdale vittorioso con il Millwall

Le Swans festeggiano / SwanseaTwitter

Continua la Fa Cup e prosegue nel turno serale di oggi, nove giorni dopo le vittorie di Chelsea e City che hanno conferito a Blues e Citizens il passaggio del turno. I tre match odierni vedono scontrarsi Birmingham e Huddersfield, Rochdale e Milwall e infine lo Swansea di mister Dyche contro il Notts County. Le partite continueranno domani con la sfida tra Tottenham e Newport, per poi proseguire il 15, 17 e 19 Febbraio, dove si giocheranno i match che delineeranno il prossimo turno della competizione più sentita in Inghilterra. Oggi però le sfide sono interessanti: il Birmingham cerca l'impresa con l'Huddersfield mentre Rochdale e Millwall saranno impegnate in un match alla pari. Gara semplice invece per le Swans che dovranno invece affrontare una squadra nettamente alla portata.

Birmingham 1-4 Huddersfield

'52 Adams, '60 Roberts (AG), '93 Mouniè, '97 La Parra, '106 Ince

Al St.Andrew Stadium va in scena il match tra Birmingham e Huddersfield. I padroni di casa sono chiamati in causa nella dura impresa di battere l'Huddersfield di Wagner, penultimo nella classifica di Premier League. Il primo tempo inizia a ritmi piuttosto bassi e per vedere una'azione pericolosa dei Terriers bisogna aspettare 15 minuti dopo che Mouniè fa uscire di poco a lato un bel tiro di destro. Il Birmingham allora decide di reagire e lo fa sfruttando la forza aerea delle proprie punte. E' infatti Morrison a sfiorare il goal impattando di testa dopo un bel cross proveniente da sinistra. I Blues continuano ad attaccare mettendo in difficoltà un affannato Huddersfield e la prima frazione di gara sembra essere positiva per i padroni di casa. Il secondo tempo inizia all'insegna del goal e ad andar sotto sono gli ospiti. E' infatti Adams a sfoderare un tiro da fuori area che si insacca preciso all'angolino sinistro del portiere. I Bluenoses continuano a infastidire gli avversari e sembrano avere in mano i ritmi della partita, ma solo 10 minuti dopo il goal del vantaggio, Roberts, in una mischia, combina un pasticcio e manda involontariamente il pallone all'interno della rete della propria porta. E'1-1, ma è anche guerra aperta e nessuna squadra vuole mollare, così il risultato rimane invariato fino ai tempi supplementari. Subito dopo il fischio dell'inizio dei tempi aggiuntivi arriva il goal di Steve Mouniè che colpisce di testa la sfera, riuscendo a volare più in alto di tutti. Il Birmingham non ne ha più e l'Huddersfield ne approfitta, straripando fino ad arrivare al quarto goal.

Rochdale 1-0 Millwall

'53 Henderson

Al The Crown Oil Arena il Rochdale affronta il Millwall, una squadra non troppo ostica da affrontare nonostante la differenza di categoria. Sono però subito i padroni di casa a farsi pericolosi dopo pochissimi minuti, con Cannon che sfiora il goal con un bel destro da fuori area. Il primo tempo però non prosegue sugli stessi ritmi dei primi 10 minuti e per vedere un po' di emozioni dobbiamo aspettare il goal dell'1-0. E' infatti il Rochdale a mettere a segno la rete del vantaggio con Henderson che, a tu per tu con il portiere avversario, buca facilmente la porta del Millwall. I Lions non si affacciano spesso in attacco e la partita è ormai in mano al Rochdale che mette al sicuro il punteggio fino al 90esimo minuto.

Swansea 8-1 Notts County

'18 Abraham, '20 Dyer, '30 Dyer, '35 Husin, '48 Abraham, '53 Naughton, '57 Routledge, '65 Carrol, '82 James

Al Liberty Stadium quella tra Swansea e Notts County è partita a senso unico, dominata dalla squadra di Carvalhal dal primo minuto. Le Swans vanno subito in vantaggio con Abraham, punta classe '97 che infila Collins con un bel destro da distanza ravvicinata. Non solo goal, ma anche assist per la punta: due minuti dopo il gol serve Dyer in profondità e quest'ultimo non sbaglia. Passano pochi minuti e la situazione è più che chiara: lo Swansea vuole passare il turno e non esiterà a infierire sugli avversari. Dopo il secondo goal arriva anche il terzo, sempre di Dyer, ma il Notts prova a reagire e riesce addirittura ad accorciare le distanze con Husin. Nonostante ciò non trovano le occasioni giuste per affacciarsi più di tanto in attacco, complice l'enorme gap tecnico. La gara per lo Swansea è un gioco da ragazzi e durante il secondo tempo arrivano il resto dei goal così Carvalhal ne approfitta per far riposare i suoi gioiellini, sul caldo della panchina, in vista dei prossimi difficili impegni anche in Premier League.