Premier League, antipasto a Wembley: c'è Tottenham-Arsenal

Non è soltanto uno dei tanti derby di Londra, è il derby, quello più sentito. La 27esima giornata di Premier League si apre con il North London Derby fra Tottenham ed Arsenal sul palcoscenico di Wembley. Gli Spurs stanno attraversando un buon momento di forma: vittoria netta contro lo United, pareggio ad Anfield contro il Liverpool e successo per 2-0 contro il Newport County in FA Cup, con la testa proiettata alla Champions League ed alla sfida contro la Juventus. I Gunners invece sono in fase altalenante: la vittoria con il Chelsea in League Cup è valsa la finale del torneo, mentre in campionato nelle ultime quattro si sono alternati successi e sconfitte – cadute in trasferta con Bournemouth e Swansea, bottino pieno in casa con Crystal Palace ed Everton. Mauricio Pochettino non ha ancora avuto modo di testare il nuovo arrivato Lucas Moura e potrebbe esserci spazio per lui proprio nel derby, Arsène Wenger da parte sua ha già utilizzato i due super acquisti invernali, ossia Mkhitaryan e soprattutto Pierre-Emerick Aubameyang, che ha bagnato il debutto con un goal ai Toffees.

L’Arsenal cerca la quarta doppietta contro il Tottenham in Premier League: i Gunners hanno vinto sia l’andata che il ritorno contro questo avversario nelle stagioni 2004-05, 2007-08 e 2013-14; di contro gli Spurs hanno ricominciato a conquistare punti in questo derby dopo un periodo fatto di diverse sconfitte e la gara dell’Emirates dello scorso 18 novembre – vinta 2-0 dai padroni di casa – ha messo fine a più di 3 anni di imbattibilità. In totale i match giocati in Premier tra le due compagini sono 51, con l’Arsenal che conduce per 19 vittorie a 11. Il miglior marcatore del North London Derby è Emmanuel Adebayor, a segno 9 volte con entrambe le maglie – 6 con l’Arsenal e 3 con il Tottenham -, mentre tra i giocatori in attività il capocannoniere è Harry Kane con 6 reti in 6 precedenti – sempre in goal, tranne all’andata.

Sponda Spur

Per Mauricio Pochettino non ci sono problemi di formazione, visto che la rosa è tutta al completo, compresi Erik Lamela, che con il goal in FA Cup ha interrotto un digiuno che durava dal 21 settembre 2016, e Toby Alderweireld, di nuovo schierabile dopo l’infortunio alla coscia dello scorso novembre e già provato con il Newport mercoledì. Il modulo di base dunque dovrebbe essere il 4-2-3-1, con il tridente di trequartisti formato da Alli, Eriksen e Son dietro all’unica punta Kane.

Sponda Gunner

Per Arsene Wenger invece qualche dubbio in più, legato soprattutto alla presenza o meno di Petr Cech: se non dovesse farcela il ceco, pronto Ospina. Per il resto, tutto confermato con il modulo speculare agli avversari: a supporto di Aubameyang ci saranno Mkhitaryan, Ozil ed Iwobi.