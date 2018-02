Tottenham, Pochettino non pensa alla Juve: "Sempre speciale giocare il derby contro l'Arsenal"

Foto Tottenham Twitter

"E' sempre speciale quando giochi un derby, lo è per tutti i protagonisti. Adesso, dopo sei mesi che giochiamo a Wembley, cominciamo a sentirci molto bene. Qui ogni partita ha un sapore particolare". Carica l'ambiente e non pensa affatto alla sfida di Champions League contro la Juventus Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham che alla vigilia del derby di Premier League contro l'Arsenal ha parlato in conferenza stampa del match.

Uno sguardo rapido anche agli avversari, anche se il tecnico ha ribadito la volontà e la necessità di guardare sempre ed esclusivamente in casa propria: "L'Arsenal? Non so se loro abbiano problemi con qualche giocatore, non sono affari nostri, sono concentrato su di noi. In campo saranno 11 contro 11, i nomi non sono importanti, quello che conta sarà il collettivo".

Come detto il tecnico argentino non guarderà al doppio impegno e non si farà condizionare dalla sfida infrasettimanale alla Juventus per quanto riguarda la formazione iniziale. Classico 4-2-3-1 per gli Spurs, che reduci dalla vittoria per 2-0 in FA Cup ritroveranno tutti i titolari, a partire da Harry Kane. Alle sue spalle tornano Eriksen ed Alli con Son, mentre la cerniera di centrocampo sarà quella formata da Dier e Dembelè. Nonostante le ultime buone prestazioni, Wanyama dovrebbe restare in panchina. Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Davies i quattro difensori a protezione dei pali difesi da Lloris.