Premier League - Il City aspetta il Leicester e la Champions League

Dopo la battuta d'arresto in casa del Burnley riprende dall'Etihad Stadium la marcia di avvicinamento del Manchester City di Pep Guardiola alla conquista della Premier League. Il più tredici in classifica sui cugini dello United fa dormire sonni tranquilli al tecnico spagnolo, il quale in vista della sfida di Champions League farà ruotare l'organico a sua disposizione nella gara contro il Leicester, prevista per oggi alle 18.30. Di contro una squadra, quella di Puel, dal ritmo e dall'andamento altalenante nelle ultime settimane, ma che è stata capace di tirarsi fuori dai bassifondi della graduatoria e stazionare nelle zone tranquille della classifica.

Foto Manchester City Twitter

Ospiti che arrivano all'Etihad senza particolari velleità di punti, anche perché la zona salvezza è staccata di una decina di lunghezze e quella Europa è fin troppo distante. Testa sgombra e spalle libere da pressioni, al pari dei Citizens, i quali aspettano l'arrivo della Champions League per confermare la volontà di giocarsi tutte le chances a propria disposizione in questa stagione, in campo nazionale ma anche europeo.

Le ultime dai campi

Qualche problema di formazione per Guardiola che, in vista della sfida di Champions League valevole per gli ottavi di finale guarderà ad un minimo di turnover. Assente David Silva, così come Sane, il tecnico iberico si affiderà all'altro Silva e Sterling ai lati di Aguero in attacco, con Gundogan e De Bruyne alfieri di mediana di Fernandinho. Laporte e Kompany i centrali difensivi, con Stones ed Otamendi in panchina.

Foto Manchester City Twitter

Assente Wes Morgan nella difesa di Claude Puel che schiererà Dragovic in coppia con Maguire; ai loro lati Simpson e l'immancabile Fuchs a sinistra. James e Ndidi a formare la cerniera di centrocampo con Albrighton e Diabate ai lati, mentre davanti non ci sarà Mahrez, al suo posto Iheanacho, pronto a suggerire Vardy di punta.

Le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Kompany, Danilo; De Bruyne, Fernandinho, Gundocan; Sterling, Aguero, Bernardo Silva. All: Guardiola.

Leicester City (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Dragovic, Maguire, Fuchs; Albrighton, James, Ndidi, Diabate; Iheanacho, Vardy. All: Puel.