Tottenham-Arsenal in diretta, Premier League 2017/18 LIVE (13.30)

13.10 - Squadre in campo! Iniziato il riscaldamento, il Tottenham sfoggia le speciali magliette per festeggiare il capodanno cinese.

Here come the lads - and our #THFCvAFC Matchday Show is now underway



13.08 Gli ospiti, invece, festeggiano il 200esimo cartellino timbrato da Nacho Monreal in maglia Arsenal.

13.05 - Questo l'arrivo allo stadio degli Spurs, immortalato sul loro profilo Twitter ufficiale.

12.55 - Questa l'atmosfera negli spogliatoi, è proprio il caso di dirlo, con la calma prima della tempesta.

Arsenal (4-3-3): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Elneny, Xhaka, WIlshere; Ozil, Aubameyang, Mkhitaryan. All. Wenger

12.45 - La tegola dell'ultim'ora arriva invece in casa Arsenal: non c'è Ramsey, che ha accusato un piccolo (sembra) problema all'inguine. Al suo posto, da mezz'ala nel 4-3-3, Elneny con Xhaka e Wilshere. Confermato il tridente senza Lacazette, che partirà dalla panchina. C'è Monreal, così come Petr Cech tra i pali.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderwiereld, Vertonghen, Davies; Dembelé, Dier; Alli, Eriksen, Son; Kane. All. Pochettino

12.43 - Tutto confermato per Pochettino, che con la rosa al completo sceglie il 4-2-3-1 che dà più garanzie: Eriksen sulla trequarti, Son ed Alli sulle fasce, Kane unica punta.

12.40 - Pronti, via, siamo già collegati e soprattutto sono già state rese pubbliche le formazioni ufficiali!

Buongiorno e benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte in tempo reale di Vavel Italia. Io sono Stefano Fontana ed oggi vi porterò nelle pieghe di una delle partite più adrenaliniche del mondo: a Wembley, Londra, va in scena il North London Derby tra Tottenham ed Arsenal! Appuntamento per le 13.30 italiane con il kick off, valido per la ventisettesima giornata di Premier League.

Il momento delle due squadre

Se è vero che il Tottenham non perde da metà dicembre (4-1 dal City), è anche vero che gli Spurs sono incappati in qualche pareggio di troppo che ha frenato la loro corsa al secondo posto. 1-1 contro il West Ham ed il Southampton, per esempio, per non contare il pari di F.A. Cup, comunque cancellato in settimana dal 2-0 inflitto, con le seconde linee, al Newport al replay.

Si tratta del terzo big match consecutivo in campionato per Pochettino ed i suoi, nel giro di dieci giorni: prima il Manchester United, domato magistralmente a Wembley con un 2-0 ipotecato da Eriksen e dall'autogol di Jones già nella prima mezz'ora. Rocambolesco, a dir poco, invece, il 2-2 dell'ultima giornata ad Anfield contro il LIverpool: solo all'80' Wanyama ha pareggiato il vantaggio di Salah, Kane ha avuto sul piede il rigore del vantaggio a cinque dal termine, sbagliandolo, lo stesso Salah ha riportato avanti i Reds al novantesimo, ma a tempo scaduto di nuovo Harry Kane, di nuovo dal dischetto, ha potuto sigillare un punto che improvvisamente era diventato importantissimo.

L'allenamento di rifinitura del Tottenham. | Fonte: twitter Tottenham Hotspur

Discorso diverso per l'Arsenal di Wenger che, reduce da un periodo decisamente non positivo (cinque partite senza vittoria prima del 20 gennaio) ha centrato un buon risultato contro il Crystal Palace (4-1) prima di superare 2-1 il Chelsea per conquistare la finale di Carabao Cup. Quando tutto sembrava tornato sui binari giusti, è arrivata la trasferta di Swansea, con un 3-1 senza storia, a rimettere in discussione tutte le certezze dei Goons.

Ancora meno certezze, in quel della parte rossa del nord di Londra, sono arrivate dal mercato: tante cessioni nel bel mezzo della stagione (su tutte, ovviamente, Sanchez al Manchester United, ma non solo: Walcott e Giroud ad altre due dirette concorrenti come Everton e Chelsea, Coquelin in Spagna al Valencia, Debuchy in Francia) compensate, almeno in parte, dall'arrivo di Henrikh Mkhitaryan e Pierre-Emerick Aubameyang, subito protagonisti (tre assist il primo, un gol il secondo) nel 5-1 secco rifilato all'Everton, che ha visto anche a tabellino una straordinaria tripletta di Aaron Ramsey.

Mkhitaryan e Aubameyang insieme all'esordio. | Fonte: twitter Arsenal FC

Le ultime dal campo

Tutti disponibili per Mauricio Pochettino, che dovrebbe avere libera scelta sull'XI da schierare: possibile vedere il classico 4-2-3-1 "all'inglese", con Lloris tra i pali. In difesa la coppia di terzini Trippier-Davies va verso la conferma, così come il duo belga Alderweireld-Vertonghen al centro. Dier e Dembelé formeranno la diga in mezzo al campo, mentre davanti sarà Eriksen il perno centrale, con la solita batteria di corridori e cannonieri (Alli, Son, Harry Kane) attorno a lui.

Lucas Moura. | Fonte: twitter Tottenham Hotspur

Dall'altra parte, Arsene Wenger è atteso al varco da tutti per risolvere l'atavico dubbio generato dalla sua nuova rosa: Aubameyang e Lacazette possono convivere in campo senza perdere equilibrio? Secondo l'alsaziano, almeno per ora, no: si va verso la seconda esclusione consecutiva del francese, per un 4-3-3 in cui ad accompagnare l'ex-Borussia Dortmund sarà il suo grande amico Mkhitaryan, oltre ad uno che la Germania la conosce molto bene, essendoci nato, come Mesut Ozil. Xhaka e Wilshere garantiscono muscoli ed ordine, mentre Ramsey è la mezz'ala con licenza di inserirsi. Dietro, qualche dubbio in più legato alle condizioni di Cech e Monreal: difficile che il portiere recuperi in tempo, è pronto Ospina, mentre per lo spagnolo c'è qualche speranza in più. Comunque allertati Maitland-Niles e Kolasinac, che si giocherebbero la maglia da sostituto sulla sinistra. Koscielny, Mustafi e Bellerin completano il reparto.

Henrikh Mkhitaryan. | Fonte: twitter Arsenal FC

Le probabili formazioni

