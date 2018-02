Premier League - Il quadro dei match del pomeriggio

Fonte immagine: Twitter Swansea

Torna la Premier League, con una ventisettesima giornata che promette gol ed emozioni come oramai d'abitudine per il massimo campionato inglese. Ad aprire le danze saranno, alle 13.30, Tottenham ed Arsenal, mentre alle 18.30 toccherà al Manchester City, in casa, affrontare il Leicester.

In mezzo, però, tanti incontri interessanti: si parte da quello del Goodison Park, dove l'Everton deve riscattare il pesantissimo 5-1 incassato dall'Arsenal, e svoltare un ruolino da una sola vittoria nelle ultime nove. I Toffees partono favoriti contro un Crystal Palace imbottito di infortunati all'inverosimile (Zaha, Schlupp, Puncheon e Dann solo per citarne alcuni), ma che arriva con una sola sconfitta dalle ultime sei di campionato.

In contemporanea si gioca anche a Stoke-On-Trent, dove la situazione del City si avvicina sempre di più alla tragedia: l'arrivo di Lambert in panchina ed il 2-0 inflitto all'Huddersfield sembravano poter svoltare la stagione, invece il Bournemouth è passato 2-1 tra le mura amiche, relegando i Potters ancora in zona rossa, a soli 24 punti. La classifica, cortissima, è dalla loro, ma già oggi col Brighton (tredicesimo a +3) sarà importante fare punti.

A proposito di situazioni critiche: è risorto lo Swansea, che da fanalino di coda ha centrato quattro risultati utili consecutivi in campionato, vincendo in casa contro Arsenal e Liverpool ed avanzando anche (8-1 nel replay) in F.A. Cup contro il Notts County. La salvezza è un sogno tangibile ora, ma al Liberty Stadium arriva un Burnley che, seppur in crisi (l'ultima vittoria risale praticamente a due mesi fa), rappresenta un osso duro per tutti, ed ha fermato una settimana fa sull'1-1 il Manchester City.

Chi ha brillato invece nella scorsa settimana è il Watford, autore di un capolavoro (4-1) per avere la meglio sul Chelsea. La squadra della famiglia Pozzo fa parte delle quasi-salve (30 punti, undicesimo posto), ma dietro sono tutte vicine e non sono ammesse distrazioni: la trasferta di Londra contro il West Ham potrebbe essere cruciale per salutare una volta per tutte la compagnia. Gli Hammers, dal canto loro, vogliono evitare scherzi nel finale di stagione, e ritrovare la vittoria che manca da quattro gare.