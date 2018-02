Premier League - Il Manchester United sfida il Newcastle per sigillare la seconda piazza - Manchester United Twitter

Il Manchester City sta monopolizzando la corrente Premier. Ieri, l'ennesimo successo della truppa di Guardiola, abissale il margine sulla concorrenza. Partita chiusa, spazio al contorno. Il Manchester United detiene al momento la seconda piazza, ma deve respingere più minacce. Il Tottenham - unica squadra nelle ultime cinque giornate a stoppare i diavoli rossi - risale a vele spiegate, Liverpool e Chelsea non mollano la presa. Dopo il 2-0 all'Huddersfield, Mourinho chiede ai suoi un'altra performance concreta al St James' Park. Gara difficile, data la disperata situazione in cui versa la truppa di casa, invischiata nelle sabbie mobili della bassa classifica e costretta a racimolare qua e là punti per mantenere la categoria.

Il tecnico portoghese deve fronteggiare alcune defezioni, specie nel settore arretrato. Sono fuori causa Bailly e Blind, Rojo affianca Smalling al centro. A sinistra, Mou propone Shaw, Valencia, un pretoriano, occupa l'altra corsia. Senza Fellaini, in mediana due colossi. Matic è lo schermo, l'elemento di rottura, Pogba ha maggiori licenze, lo sviluppo della manovra dipende dai suoi strappi, dalle sue uscite palla al piede. Sulla trequarti batteria a tre, con A.Sanchez, a segno di recente, che parte dall'out mancino. Lingard e Mata ultimano il pacchetto, Lukaku è l'attaccante di ruolo. Ibrahimovic è in progresso, ma non pronto per una convocazione.

Come detto, Benitez è in evidente affanno. Il Newcastle approda al match dopo due pareggi - con Burnley e Crystal Palace - ma la classifica piange. 25 punti, gli stessi dello Stoke terzultimo. La situazione è precaria, perché ci sono diverse compagini raccolte in una manciata di punti, si può quindi precipitare o risalire nello spazio di poco tempo. La sfida con lo United è affascinante, è una contesa in grado di stimolare pubblico e giocatori. Undici accorto, un punto di contatto - Perez - tra centrocampo e Gayle. Shelvey e Diamé per fermare la marea in rosso, Ritchie e Kenedy per pungere sull'esterno. Lejeune e Lascelles proteggono Darlow, i laterali bassi sono Yedlin e Dummett.

Fischio d'inizio alle 15.15.