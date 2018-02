Premier League, lunch match in provincia: ad Huddersfield arriva un lanciatissimo Bournemouth

Harry Arter contrastato da Aaron Mooy durante la gara d'andata. | Premier League Twitter

24esimo turno della Premier League, in campo, come al solito, anche di domenica. Tre gare, una all'ora di pranzo, le altre due con i nomi delle big sul rettangolo verde. Ma non per questo la sfida fra Huddersfield e Bournemouth dev'essere sottovalutata: dalle ore 13, al John Smith's Stadium, si svolgerà una partita non banale per i destini di entrambe le compagini e che potrebbe dire tanto nella corsa alla salvezza d'Oltremanica.

Dopo una prima parte d'annata molto convincente, nelle ultime settimane i Terriers sono crollati nella lotta per non retrocedere, ed in tal senso ora, complice un grande ritmo delle altre, si trova in una posizione scomoda, la penultima, a sole quattro lunghezze dal WBA fanalino di coda. La classifica è però molto corta e può bastare davvero poco per recuperare tante posizioni nella parte destra, perciò è chiaro che David Wagner - anche per allontanare le sempre più pressanti voci su un suo possibile esonero - continuerà a caricare i suoi, sperando che quell'intensità agonistica che manca dal 16 dicembre scorso, il giorno dell'ultima vittoria in campionato ai danni del Watford, torni ad alimentare tutti i giocatori.

Il giorno dopo quello straordinario 4-1 subito dalle Hornets londinesi, la squadra di Eddie Howe incassava invece un meritatissimo 4-0 in favore del Liverpool. I rossoneri persero poi con lo stesso risultato col solito Manchester City, ma da allora non si sono più fermati tre pareggi e tre vittorie, anche contro avversari come Arsenal e Chelsea, nel parziale. Le Cherries ora sono in salute, occupano la decima posizione in classifica, ma non sono abbastanza lontani dalla zona calda, distante solo cinque punti, per dirsi definitivamente tranquilli. In tal senso, aumentare proprio oggi il gap vincendo in trasferta sarebbe un segnale fondamentale: bisognerà però proporre una grande prestazione.

Le probabili formazioni

Wagner sembra orientato a confermare un 4-2-3-1, con tanti elementi che hanno giocato 120 minuti in settimana contro il Birmingham e potrebbero essere risparmiati. Fra questi Steve Mounié, che però dovrebbe essere obbligato a fare il titolare vista la probabile assenza del sostituto Depoitre. Spazio ad Hadergjonaj e Kongolo in difesa. Dall'altro lato Howe ha pochissimi dubbi: stesso modulo edeventualmente, l'unica incertezza, potrebbe riguardare l'impiego di Mousset dall'inizio in attacco.

Huddersfield Town (4-2-3-1): Lossl; Hadergjonaj, Zanka, Schindler, Kongolo; Hogg, Mooy; Quaner, Pritchard, Van La Parra; Mounié. All. Wagner

Bournemouth (4-2-3-1): Begovic; A. Smith, Francis, Aké, Daniels; Gosling, Steve Cook; Ibe, King, Stanislas; Wilson. All. Howe