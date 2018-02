Premier - Il Liverpool fa visita al Southampton per tornare al terzo posto

La classifica sia per la corsa alla Champions che per la salvezza è molto corta in Premier League, e per raggiungere i propri obiettivi Liverpool e Southampton oggi si trovano in un testa a testa che per entrambe è impossibile da sbagliare. Il Liverpool è tornato a vincere, ma, con la vittoria di ieri del Tottenham, è scivolato al 4º posto, che vale comunque la Champions: la squadra di Klopp visita alle 17.30 il Southampton, con l’obiettivo di conquistare i tre punti che varrebbero il 3º posto, in attesa dello United in campo nel primo pomeriggio. Come detto però, i Saints non lasceranno nulla al caso vista la classifica che mette pressione alla squadra di Pellegrino: il Southampton ha solo un punto sulla zona retrocessione ma con i tre punti farebbe un bel salto in avanti portandosi al 13º posto, a distanza di sicurezza.

Il match clou del pomeriggio vede il ritorno al passato per tre uomini chiave della squadra di Klopp: Mané, Lallana e Van Dijk arrivano da un recente passato con la maglia del Southampton, con ottimi risultati. Il tecnico dei Reds ha parlato dei tre in conferenza stampa: “Ci sono alcuni buoni giocatori nel Southampton quindi probabilmente abbiamo un centro di scouting a Southampton che dimostra come lavorano bene. Il Southampton non dirà mai che Van Dijk è stato rubato, anzi, dovrebbero dirci grazie per tutti i soldi che ora hanno.”

I Reds non dovrebbero cambiare molto dal punto di vista tattico: nel 4-3-3 in difesa dovrebbe tornare Alberto Moreno a sinistra al posto di Robertson, in vista della sfida di Champions contro il Porto; in mediana c’è Henderson con Can e Wijnaldum ai suoi fianchi. Davanti non si tocca nulla, con il tridente composto da Salah, Firmino e Mané. Senza Austin e Targett, Pellegrino manda in campo un 4-2-3-1, con Romeu e Lemina davanti alla difesa e alle spalle dell’unica punta Carrillo troveranno una maglia da titolare Ward-Prowse, Tadic e Boufal.