Premier League - Il Manchester City schianta il Leicester nel segno di Aguero

Fonte foto: Twitter Manchester City

Ormai non fa quasi più notizia, come se fosse la normalità che ogni giorno aleggia dalle parti di Manchester, sponda sky-blue. La compagine di Guardiola, nel match valido per la ventisettesima giornata di Premier League, batte il Leicester 5-1 grazie a un poker di Sergio Aguero che permette ai suoi di allungare ancora in classifica toccando quota 72 punti. Può sorridere, ormai lo fa ogni settimana, Guardiola che martedì si troverà di fronte il Basilea per l'andata degli ottavi di Champions League.

Un primo tempo quasi di studio e una seconda frazione di uragano controllato: cosi si può riassumere Manchester City-Leicester con i padroni di casa che impiegano tre minuti a passare in vantaggio grazie al solito Sterling che sfrutta al meglio l'ennesimo assist di De Bruyne. Le squadre sono schierate quasi a specchio con Guardiola che opta per il classico 4-1-4-1 mentre le Foxes rispondono con un scolastico 4-4-2. Il modulo degli ospiti è efficace perché il Manchester, dopo un avvio decisamente importante, abbassa i giri del motore permettendo al Leicester di pareggiare con Jamie Vardy e tanti ringraziamenti per Otamendi, colpevole nella situazione.

Schmeichel e Dragovic tengono a galla gli ospiti, ma nella ripresa sale in cattedra Sergio Aguero che, nel giro di cinque minuti, fa doppietta: entrambe le reti dell'argentino vengono propiziate dagli assist di De Bruyne. Per il belga si sono spesi elogi in quantità industriale e i 18 assist sono una risposta a tutti i dubiti fugati da molti esperti un anno e mezzo fa. Tornando alla sfida, le due reti pongono fine alla resistenza delle Foxes che calano progressivamente concedendo sempre più campo per le sfuriate dell'organico di Guardiola che, in realtà, non forzano troppo ma al 78' trovano lo stesso il poker grazie all'erroraccio di Schmeichel, Aguero ringrazia e infila. Il Kun non è sazio e nel finale si regala anche la quarta rete grazie a un tiro violentissimo che lascia di sasso l'estremo ospite, 5-1 e sipario definitivo sull'incontro. Il Manchester City, pur non sfoderando una prestazione monstre, seppellisce il Leicester grazie a un super Aguero, il Basilea è avvisato.